اختصاص هشت میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح یوزبان در خراسان جنوبی

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت حیاتی زیستگاههای خراسان جنوبی در بقای یوزپلنگ آسیایی، طرح اختصاصی یوزبان برای نخستین بار در این استان طراحی و عملیاتی میشود.
وی اظهارکرد: این طرح با تمرکز بر پناهگاه حیات وحش «نایبندان» طبس و کریدورهای ارتباطی آن، به عنوان کانونهای اصلی حضور این گونه ارزشمند اجرا خواهد شد و گامی بلند در راستای مدیریت بهینه زیستگاه و کاهش عوامل تهدیدکننده حیات یوزپلنگ آسیایی محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی درباره نحوه هزینهکرد اعتبار هشت میلیارد تومانی تخصیصیافته تصریح کرد: این بودجه با هدف تقویت زیرساختهای نظارتی و حفاظتی، صرف بهکارگیری نیروهای متخصص، اجرای طرحهای مطالعاتی، مدیریت و بهسازی منابع آبی، خرید خودروی عملیاتی، تهیه دوربینهای تلهای و تجهیز تیمهای گشتی و حفاظتی خواهد شد.
خانی، تقویت شبکههای پایش زیستگاهها را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و اظهارکرد: هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از تداخلات انسانی و شناسایی و رفع عوامل آسیبزا در محدوده زیستگاههای حساس استان است.
وی در پایان تاکیدکرد: اجرای طرح «یوزبان» نقطه عطفی در برنامههای حفاظتی منطقه به شمار میرود و تلاش مجموعه محیط زیست استان بر آن است تا با بهرهگیری از دانش روز و نظارت دقیق میدانی، پایداری جمعیت یوزپلنگ آسیایی در زیستگاههای خراسان جنوبی تضمین شود.
خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از وسعت مناسب و اکوسیستمهای بیابانی یکی از مهمترین مناطق کشور برای زیست و زادآوری یوزپلنگ آسیایی است و سال گذشته وجود ۲ قلاده یوزپلنگ در منطقه نایبند طبس به ثبت رسیده است.
منبع: ایرنا