باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به رشد تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: با وجود شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است، افزود: عضویت و ارتباط تجاری با این اتحادیه میتواند امکان پوشش بخش قابل توجهی از بازار کشورهای منطقه CIS را فراهم کند، چرا که با استفاده از ظرفیت تجارت آزاد، کالا در کشورهای مقصد با هزینه کمتری عرضه میشود.
روشنبخش ادامه داد: علاوه بر اعضای اصلی اتحادیه، کشورهایی مانند پاکستان و هند نیز بهعنوان اعضای ناظر در این مجموعه حضور دارند و تعدادی از کشورهای دیگر منطقه نیز در حال پیوستن به این ساختار هستند. در عین حال، موضوع مهم این اتحادیه، شکلگیری تجارت آزاد میان کشورهای عضو و ناظر است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد تجارت ایران با اوراسیا در دوره جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با وجود جنگ، تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و این موضوع نشان میدهد کریدورها و توافقنامههای بینالمللی و بینکشوری تا چه اندازه میتوانند به توسعه تجارت کشور کمک کنند.
وی همچنین از ارائه پیشنهاد توسعه خط ریلی ایران به چین پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: نخستین اقدامی که پس از جنگ انجام دادیم، ارائه پیشنهادی به دولت برای توسعه خط ریلی ایران به چین بود. این مسیر از بندر خشک پیشگامان کویر یزد آغاز میشود، به بندر خشک آپرین در اسلامشهر میرسد و سپس از طریق اینچهبرون وارد ترکمنستان میشود.
روشنبخش افزود: این مسیر پس از عبور از ترکمنستان به منطقه اکتائو در قزاقستان و سپس به ارومچی، خورگوس، بندر خشک شییان و ایوو در چین متصل میشود؛ ایوو حدود ۲۰۰ کیلومتر با شانگهای فاصله دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به یکی از چالشهای حملونقل ریلی کالا به چین گفت: یکی از مشکلات این مسیر آن است که بخش قابل توجهی از کالاهایی که ایران به چین صادر میکند، مواد خام است و این کالاها اساساً قابلیت حمل با کانتینر را ندارند؛ برای مثال سنگآهن و گندله را نمیتوان بهراحتی با کانتینر جابهجا کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هزینه حمل ریلی نیز نسبت به حمل دریایی بیشتر است؛ بنابراین بررسی کردیم که چه کالاهایی قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را دارند و میتوان آنها را از طریق این مسیر ریلی به چین ارسال کرد.
روشنبخش خاطرنشان کرد: کالاهای دارای قابلیت حمل کانتینری شناسایی شدهاند و اکنون این محصولات از طریق مسیر ریلی جدید به سمت چین ارسال میشوند.