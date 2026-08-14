باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تأمین دسترسی آمریکایی‌ها به نفت ارزان، هدف اصلی واشنگتن در درگیری با ایران است. ونس در برنامه «ویل کین شو» با اشاره به کاهش قیمت نفت نسبت به روز‌های ابتدایی جنگ، گفته است که «هدف اول، پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ پیش از این، اهداف متفاوتی را برای جنگ با ایران اعلام کرده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هدف اولیه واشنگتن سرنگونی حکومت و جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده بود، اما این اهداف با ناتوانی آمرکیا در برابر مقاومت ایران چندین بار تغییر کرد و موضوعاتی مانند تضعیف توانایی ایران در کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز در کانون اهداف آمریکا قرار گرفت.

در چنین شرایطی، اظهارات ونس درباره اینکه اکنون «کاهش قیمت نفت» هدف نخست آمریکا محسوب می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از فاصله گرفتن واشنگتن از اهداف اولیه اعلام‌شده برای جنگ باشد؛ به‌ویژه آنکه تحقق اهداف نظامی و سیاسی مورد ادعای اولیه آمریکا در قبال ایران با دشواری‌های جدی مواجه شده است.

به گفته وی، بازگشت ثبات به تنگه هرمز، ثبات قیمت نفت و گاز را برای مردم آمریکا تضمین خواهد کرد و واشنگتن بر موضوع انرژی متمرکز است تا اطمینان حاصل کند که آمریکایی‌ها می‌توانند قیمت نفت و گاز را تحمل کنند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرده است که دونالد ترامپ مجموعه‌ای گسترده از ابزار‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را برای فشار بر ایران در اختیار دارد.

منبع: الجزیره