ونس در اظهاراتی که نشان از تغییر اولویت‌های واشنگتن در جنگ با ایران دارد، گفت که هدف اصلی آمریکا از این درگیری، «پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز برای آمریکایی‌ها» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تأمین دسترسی آمریکایی‌ها به نفت ارزان، هدف اصلی واشنگتن در درگیری با ایران است.  ونس در برنامه «ویل کین شو» با اشاره به کاهش قیمت نفت نسبت به روز‌های ابتدایی جنگ، گفته است که «هدف اول، پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ پیش از این، اهداف متفاوتی را برای جنگ با ایران اعلام کرده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هدف اولیه واشنگتن سرنگونی حکومت و جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده بود، اما این اهداف با ناتوانی آمرکیا در برابر مقاومت ایران چندین بار تغییر کرد و موضوعاتی مانند تضعیف توانایی ایران در کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز در کانون اهداف آمریکا قرار گرفت.

در چنین شرایطی، اظهارات ونس درباره اینکه اکنون «کاهش قیمت نفت» هدف نخست آمریکا محسوب می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از فاصله گرفتن واشنگتن از اهداف اولیه اعلام‌شده برای جنگ باشد؛ به‌ویژه آنکه تحقق اهداف نظامی و سیاسی مورد ادعای اولیه آمریکا در قبال ایران با دشواری‌های جدی مواجه شده است.

به گفته وی، بازگشت ثبات به تنگه هرمز، ثبات قیمت نفت و گاز را برای مردم آمریکا تضمین خواهد کرد و واشنگتن بر موضوع انرژی متمرکز است تا اطمینان حاصل کند که آمریکایی‌ها می‌توانند قیمت نفت و گاز را تحمل کنند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرده است که دونالد ترامپ مجموعه‌ای گسترده از ابزار‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را برای فشار بر ایران در اختیار دارد. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: معاون ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
مرده شور آمریکا رو ببره ب فکر ایران باشیم
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا مرگت بده الهی دستت از دنیا کوتاه بشه الهی خدا خودت وهرچی آمریکائی مثل توئه مرگ بده الهی ان شاء الله گرسنه وتشنه از دنیا بری روسیاه روز خوش به چشمت نبینی انشاءالله
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
رضا پناهی
۱۳:۰۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بیشرف تا دیروز میگفت موضوع اصلی هسته ایه
میگن دروغگو کم حافظه است همینه
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
این آرزوها را با خودتان به گور خواهید برد
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
کم کم دارند ذهن مردم را برای گران کردن بنزین آماده می کنند.
خدایا با این جبهه حق، پدر مردم را درآوردی، از دست این سیاستمدار های سر تا پا حق باز و پدرسوخته کجا باید فرار کنیم؟
۲
۸
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Germany
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
چرت و پرت !!!
قبل از جنگ که تردد از تنگه هرمز ایرانی مشکلی نداشت !!!
شما نا امنش کردید !
لذا نیروهای مسلح ج.ا.ا ماموریت دارند هر گونه تهدید که امنیت ملی ایران و ملت آن را به خطر اندازد،در هر کجای جهان نابود کنند !!!
اجازه داده نخواهد شد از خلیج فارس و دریای عمان و...امنیت ملی تهدید شوذ !!!
تنگه هرمز ایرانی ،همیشه ایرانی بوده و خواهد بود !!!
اینجا انرژی پایداری نخواهید داشت !
وقتی امنیت ملی ایران پایدار نباشد !
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز ریه اقتصادی آمریکا و اروپا و اعراب مفت خور بود.
پایتان را روی گلویشان نگه دارید نفس های آخر شان است.
نفسهای پایانی ظلم بر جهان بشریت بخصوص جهان انسانیت است.
تنگه احد است و یک اشتباه !!!!!
پایان حق و عدالت است !!!!!
خدا یار و یاور تان رزمندگان ...
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
دوزار بده اش به همین خیال باش شما با زی با نفت خلیج فارس بازی با آتش است..
۳
۱۶
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