وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی اعمال تحریم‌های اقتصادی «بی‌سابقه» علیه ایران در هفته آینده همراه با تشدید محاصره دریایی تنگه هرمز شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز پنج‌شنبه ادعا کرد که واشنگتن قصد دارد اقدامات اقتصادی بی‌سابقه‌ای را علیه ایران اعمال کند و انتظار می‌رود اعلامیه‌های بیشتری هفته آینده منتشر شود.

بسنت در مصاحبه‌ای با برنامه «رب شمیت امشب» از شبکه نیوزمکس گفت: «این فضا را برای اعلامیه‌های بیشتر هفته آینده زیر نظر داشته باشید، زیرا ما اقداماتی را اعمال خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده است.»

بسنت گفت که این اقدامات، افزایش فشار اقتصادی بر تهران را با محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز ترکیب خواهد کرد.

او گفت: «این ترکیبی از انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان هرگز مشابه آن را ندیده است، و ادامه محاصره در تنگه هرمز که هرگونه ورود یا خروج از بنادر ایران را مسدود خواهد کرد.»

در ماه ژوئیه، وزارت خزانه‌داری تحریم‌های خود را با هدف قرار دادن شبکه‌های کشتیرانی و مالی ایران، به دنبال حملات مجدد ایران به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز، گسترش داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خزانه داری آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
اینجا ایرانه نمیتونی ما رو بشکنی شک نکن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خفه شو بیشرف یانکی دزد سرگردنه.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۳:۱۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
مردم عادی بیشترین صدمه میبینند.دولت ضرر نمیکنه.همه چیز گران شده.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
حنا تون دیگه رنگی نداره آقای بن بست ...
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
داروهای من گیر نمیاد گناهم چیست؟
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ناوهای امریکا را بزنید
۳
۱۲
پاسخ دادن
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