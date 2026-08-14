باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، روز پنجشنبه ادعا کرد که واشنگتن قصد دارد اقدامات اقتصادی بیسابقهای را علیه ایران اعمال کند و انتظار میرود اعلامیههای بیشتری هفته آینده منتشر شود.
بسنت در مصاحبهای با برنامه «رب شمیت امشب» از شبکه نیوزمکس گفت: «این فضا را برای اعلامیههای بیشتر هفته آینده زیر نظر داشته باشید، زیرا ما اقداماتی را اعمال خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
بسنت گفت که این اقدامات، افزایش فشار اقتصادی بر تهران را با محدودیتهای مرتبط با تنگه هرمز ترکیب خواهد کرد.
او گفت: «این ترکیبی از انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان هرگز مشابه آن را ندیده است، و ادامه محاصره در تنگه هرمز که هرگونه ورود یا خروج از بنادر ایران را مسدود خواهد کرد.»
در ماه ژوئیه، وزارت خزانهداری تحریمهای خود را با هدف قرار دادن شبکههای کشتیرانی و مالی ایران، به دنبال حملات مجدد ایران به کشتیهای بینالمللی در تنگه هرمز، گسترش داد.
منبع: آناتولی