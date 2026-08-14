رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تأکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: آیین‌نامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیراً نیز ابلاغ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت ورئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در برنامه رادیو اقتصاد درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، قانون وجود دارد و علی‌القاعده دولت مکلف به اجرای آن است؛ حتی در شرایط جنگی.

وی افزود: در بحث تنظیم این آیین‌نامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. بر اساس این توافق، آیین‌نامه تنظیم و مراحل تشریفات اداری خود را در فرآیندهای دولت طی کرد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران رسید که اخیراً نیز ابلاغ شده است.

اسقاط خودروهای فرسوده؛ راهکاری برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی

معاون وزیر صمت با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگی محیط زیست می‌شود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را به‌صورت محسوس احساس کرده و می‌دانند.

مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آیین‌نامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند.

وی افزود: حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهی‌های اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

پیش‌بینی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابل توجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه می‌توانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز درباره این موضوع صحبت شده، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

مقیمی توضیح داد: برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سه‌ساله ارائه می‌شود.

وی افزود: متقاضی در همان سامانه، هنگام ثبت‌نام، گزینه‌های مختلفی پیش‌رو دارد و می‌تواند انتخاب کند که صرفاً خودرو را اسقاط کند یا نسبت به جایگزینی آن اقدام کند. به محض انتخاب گزینه جایگزینی، این فرصت برای متقاضی فراهم می‌شود که بدون قرعه‌کشی و بدون قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از معرفی متقاضی به خودروساز، فرآیند جایگزینی خودرو انجام می‌شود و خودروساز مربوطه نیز در چارچوب شرایط تعیین‌شده نسبت به تحویل خودرو به متقاضی اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: این فرآیند در سامانه مربوطه انجام می‌شود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.

ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها

مقیمی درباره تکلیف خودروهای فرسوده‌ای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکرده‌اند، اظهار کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغ‌شده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلان‌شهرها را ندارند.

وی افزود: در صورتی که دارندگان این خودروها در سامانه ثبت‌نام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا می‌کند، اما باید فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از تردد در کلان‌شهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نقل‌وانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلان‌شهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز به‌صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال می‌شود.

وی تأکید کرد: این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمی‌شود، بلکه تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمی‌گیرد.

شرایط اقتصادی فعلی با شرایط ایده‌آل اجرای قانون متفاوت است

معاون وزیر صمت در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت: به نظر می‌رسد این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی ۸، ۹ یا ۱۰ درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، طراحی شده است، اما در شرایط فعلی، وضعیت متفاوت است.

وی افزود: بالاخره شرایط جنگی، شرایط خاص خودش را دارد، اما ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم و همان‌طور که اشاره کردم، دولت مکلف به اجرای قانون است.

مقیمی تصریح کرد: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های موجود، بخشی از هزینه‌های جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی با سازوکار مشخصی پیش برود.

برچسب ها: اسقاط خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
مردم ایران با این تمدن چندهزار ساله بایستی الگوی زندگی باشند اما ببینید به کجا رسیدیم که برای خرید هرچیزی باید زجه بزنیم و منت بکشیم. این دیگه چه وضعیه؟!
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
اگر دولت موظف به احرای قانون است چرا ۱۳۵ روز از قانون اجرای لایحه تحمیع و اصلاح قانون جامع ایثارگران گذشته ولی لایحه را به محلس ارسال نمیکند قانون قانونه تفاوت در چیست؟بعدش یه جوری میگی ۴۰۰ میلیون انگار از ممالک دیگه پیام میدین ۴۰۰ تومن پول یه موتوره تازه کی داره قسط با سود ۸ درصد بده از شاسی هاتون بیاین پایین با هم بریم
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
جمع کنید این مسخره بازی ها را کی زورش به خرید خودرو می رسه
۲
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
مسئولان درک ندارند ولی مردم درک دارند اگه میتونستیم ماشینمون را عوض می کردیم درد اینه که پول نداریم همیشه هر چه فشار هست بر روی فقراست لعنتی ها
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۵۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خودرو سازی در ایران انحصاری.
بی کیفیت بودن خودرو انحصاری.
گران کردن بدون قید وشرط انحصاری.
به زور وادار کردن ملت به خرید انحصاری.
ایران اگر دل تورا شکستند....
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
آخه الان یک موتور شده ۳۰۰ میلیون تومان بعدش شما تسهیلات ۴۰۰میلیونی اختصاص میدی برای خرید خودروی آشغال و بی کیفیت ایرانی.
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بله فقط بانکها از دادن این تسهیلات سود می کنند و بدبخت اون کسانی که یک خودروی آشغال و بی کیفیت بخرند و یک عمر قسط بدهند. آفرین به مملکت گردانی.
۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
با۴۰۰میلیون فقط میشه یه موتورسیکلت معمولی خرید نه ماشین ، کار درست تر اینه که دولت بدون دریافت هیچ هزینه اضافی فقط تعویض کند با این کار اون هزینه ای که دولت می کند در عرض چند سال به جیب خودش برمیگردد و محیط زیست هم آلوده نمی شود.
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ظلم نکنید خودروهای فرسوده زیر پای چه طیفی از جامعه هست . با این وامها که نمیشه خودرو نو خرید . راه درست تری انتخاب کنید . وامهای بیشتر با سود کمتر و اقساط سبکتر . اگر میخواهید یک کار اصولی انجام بدید باید بیشتر برای مردم هزینه کنید
۱
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
با ۴۰۰ میلیون کدام خودرو را میشه خرید؟؟
۱
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
فرقون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
میشه یه خر با پالون نو گرفت
Iran (Islamic Republic of)
جرم
۰۹:۲۲ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ظلم به اقشار ضعیف ، شرافت نمی خواهد
چگونه یک قانونی که خلاف آن هم حرام سباسی و حرام شرعی قابلیت اجرا ندارد و …..
۱
۳۹
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