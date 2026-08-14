رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس از فوت ۳ نفر در حادثه رانندگی در محور دیهوک - راور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - آزاد رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس گفت: بنا بر اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، ساعت ۰۲:۲۶ بامداد گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ دستگاه خودروی ۴۰۵ و یک دستگاه کشنده رنو در کیلومتر ۱۶۳ محور دیهوک - راور دریافت شد.

او افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه بین‌شهری دیگ رستم به محل حادثه اعزام شد.

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آزاد اظهار کرد: امدادگران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی جاده و مدیریت نشت سوخت، با استفاده از ست هیدرولیک موفق به رهاسازی فوتی‌ها شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس بیان کرد: در این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شده و جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.