باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزارشهای مربوط به مرگ هفت ملوان در یک درگیری در ناو یواساس آبراهام لینکلن را تکذیب کرد و ادعاهای مربوط به افزایش اخیر افکار خودکشی در میان خدمه را رد نمود.
سنتکام در بیانیه ادعا کرد که هیچ یک از پرسنل نظامی مستقر در این ناو هواپیمابر جان خود را از دست ندادهاند و افزود که ملوانی که در ۳ اوت به دریا سقوط کرد، به سلامت نجات یافته است.
ناو لینکلن با حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی بیش از هشت ماه است در دریا حضور دارد و حدود ۲۵۰ روز پیاپی را بدون توقف در خشکی سپری کرده؛ موضوعی که خانوادههای خدمه و برخی اعضای کنگره آمریکا درباره تأثیر آن بر سلامت روان نیروها ابراز نگرانی کردهاند.
این ناو در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) سال گذشته سندیگو را ترک کرده و در ابتدا قرار بود در اقیانوس آرام مستقر شود، اما پس از آغاز جنگ علیه ایران، به آسیای غربی اعزام شد.
بر اساس گزارشها، بیش از ۵ هزار خدمه ناو لینکلن از زمان آغاز مأموریت تاکنون تنها دو روز را در خشکی سپری کردهاند. مأموریت ناو ابتدا قرار بود در ماه مه پایان یابد، اما با ادامه جنگ علیه ایران، چند بار تمدید شده است.
اخیرا رسانهها گزارشهایی را منتشر کردهاند مبنی بر اینکه سلامت روان خدمه ناو لینکلن به شدت تحت تاثیر ماموریت طولانی قرار گرفته و اخیر چند نفر از آنها قصد خودکشی داشتهاند.
پیش از این وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال آمادهسازی برای اعزام ناو هواپیمابر «یواساس جورج واشنگتن» به آسیای غربی است تا در چارچوب یک برنامه چرخشی از پیش تعیینشده، جایگزین ناو «یواساس آبراهام لینکلن» شود.
منبع: رویترز