روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع نظامی اسرائیل گزارش داد که ارتش و موساد از سرعت بهبود نظامی ایران شگفت‌زده شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع خود گزارش داد که مقامات نظامی اسرائیل از سرعت بهبود نظامی ایران شگفت‌زده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این شامل مقامات ارتش اسرائیل (IDF) و همچنین آژانس اطلاعاتی موساد می‌شود. علیرغم گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های غربی، کارشناسان نظامی اسرائیل تا همین اواخر معتقد بودند که حملات اسرائیل توانایی‌های نظامی ایران را سال‌ها عقب انداخته است.

با این حال، چهار ماه پس از پایان کارزار اصلی علیه ایران در ماه آوریل، «ارتش اسرائیل اکنون شاهد یک چرخش شگفت‌آور سریع است که انتظارش را نداشت و نه فقط در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله موشک‌های بالستیک».

جروزالم پست در این گزارش آورده است: «بخشی از آنچه در این داستان شگفت‌آور است این است که ارتش اسرائیل قبلاً دو بار در این زمینه توسط ایرانی‌ها غافلگیر شده بود: در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵. پس از حمله به ۲۰ هدف حیاتی موشک‌های بالستیک و صنایع نظامی در ایران در اکتبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل ادعا کرد که تولید موشک‌های آینده ایران را یک سال یا بیشتر عقب انداخته است. <.. > پس از حمله به حدود ۱۰۰ هدف موشکی و صنایع نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل مدعی شد که فرمول واقعی برای عقب انداختن تولید موشک‌های ایران به مدت چندین سال را یافته است. دلیلی برای باور این موضوع وجود داشت، با توجه به اینکه پنج برابر تعداد بیشتری از اهداف مورد حمله قرار گرفته بودند و ارتش اسرائیل حجم بسیار بیشتری از بمب‌ها را پرتاب کرده بود. با این حال، بار دیگر، به نوعی، ایران راه‌هایی برای بازیابی تولید موشک‌با سرعت بالا پیدا کرد و بار دیگر ارتش اسرائیل را شگفت‌زده کرد.»

به گزارش جروزالم پست، «مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اعتراف می‌کنند که ایران راه‌های خلاقانه‌ای برای تمرکز بر بازسازی موشک‌ها و سایر تهدیدات مشخص پیدا کرده است، حتی اگر بخش‌های عظیمی از کشور همچنان در ویرانه باقی مانده باشد.»

این روزنامه نتیجه گرفت: «اگر ایران بتواند تولید ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک در ماه را از سر بگیرد، می‌تواند زرادخانه موشکی خود را تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند و ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به یک قدرت بازدارنده تبدیل شود.»

منبع: تاس

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، موساد ، قدرت موشکی ایران ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
شما رو بخدا نیروی هوایی رو دریابید و زیر دریایی تهیه کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
دنبال جنگنده باشید حتما
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
دقیقاً ، جنگنده ی بروز و کارامد از نون شب مردم واجب تره به ولله
اگر ما سوخو ۳۰ یا سوخو۳۵ داشتیم یا جنگ نمیشد و یا در نتیجه ی جنگ اینقدر تلفات انسانی و آسیب به صنایع و استحکامات نظامی نمیدیدیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
سلام
تا کور شود هرآنکه که نتواند دید قدرت موشکی ایران را همبن بس است، لعنت خدا بر دشمنان ملت ایران درود بر ایران ، درود بر مردم ایران ، درود برقدرت دفاعی ایران
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بمب اتمی تاکتیکی فقط .
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
سلام درود خدا بر همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
درپناه خدا دست تک تک شما را میبوسم پاینده وسرفراز ایران
عزیزم
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
همین مونده بود یه ارتش هفتاد هشتاد ساله از یک ارتش کهن سخن بگه
زمانی که اسراییلی وجود نداشت این کشور کهن و با تمدن و با سابقه نیروی دریایی
جهانی داشت
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
لطفا جلوی سرعت شگفت‌انگیز قیمتها را هم بگیرید
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بازدارندگی فقط بمب اتم
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بمب اتم درست کنید
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ارتش متجاوز درس عبرتی فراموش ناشدنی هنوز نگرفته
۳
۱۳
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