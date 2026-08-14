باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع خود گزارش داد که مقامات نظامی اسرائیل از سرعت بهبود نظامی ایران شگفت‌زده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این شامل مقامات ارتش اسرائیل (IDF) و همچنین آژانس اطلاعاتی موساد می‌شود. علیرغم گزارش‌های انتقادی در رسانه‌های غربی، کارشناسان نظامی اسرائیل تا همین اواخر معتقد بودند که حملات اسرائیل توانایی‌های نظامی ایران را سال‌ها عقب انداخته است.

با این حال، چهار ماه پس از پایان کارزار اصلی علیه ایران در ماه آوریل، «ارتش اسرائیل اکنون شاهد یک چرخش شگفت‌آور سریع است که انتظارش را نداشت و نه فقط در یک یا دو حوزه خاص، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله موشک‌های بالستیک».

جروزالم پست در این گزارش آورده است: «بخشی از آنچه در این داستان شگفت‌آور است این است که ارتش اسرائیل قبلاً دو بار در این زمینه توسط ایرانی‌ها غافلگیر شده بود: در اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵. پس از حمله به ۲۰ هدف حیاتی موشک‌های بالستیک و صنایع نظامی در ایران در اکتبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل ادعا کرد که تولید موشک‌های آینده ایران را یک سال یا بیشتر عقب انداخته است. <.. > پس از حمله به حدود ۱۰۰ هدف موشکی و صنایع نظامی در ژوئن ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل مدعی شد که فرمول واقعی برای عقب انداختن تولید موشک‌های ایران به مدت چندین سال را یافته است. دلیلی برای باور این موضوع وجود داشت، با توجه به اینکه پنج برابر تعداد بیشتری از اهداف مورد حمله قرار گرفته بودند و ارتش اسرائیل حجم بسیار بیشتری از بمب‌ها را پرتاب کرده بود. با این حال، بار دیگر، به نوعی، ایران راه‌هایی برای بازیابی تولید موشک‌با سرعت بالا پیدا کرد و بار دیگر ارتش اسرائیل را شگفت‌زده کرد.»

به گزارش جروزالم پست، «مقامات ارشد نظامی اسرائیل اکنون اعتراف می‌کنند که ایران راه‌های خلاقانه‌ای برای تمرکز بر بازسازی موشک‌ها و سایر تهدیدات مشخص پیدا کرده است، حتی اگر بخش‌های عظیمی از کشور همچنان در ویرانه باقی مانده باشد.»

این روزنامه نتیجه گرفت: «اگر ایران بتواند تولید ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک در ماه را از سر بگیرد، می‌تواند زرادخانه موشکی خود را تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند و ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به یک قدرت بازدارنده تبدیل شود.»

منبع: تاس