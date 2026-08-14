باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، با حضور میدانی در بخش‌های مختلف تالاب بین‌المللی انزلی، آخرین وضعیت زیست‌بوم تالاب، روند اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی و اقدامات مرتبط با اجرای طرح های اضطراری مدیریت آب را بررسی کرد.

در این بازدید که با همراهی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره‌کل انجام شد، بخش‌هایی از منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کشیم، پاسگاه محیط‌بانی ماهروزه، پناهگاه حیات وحش و پاسگاه محیط‌بانی سلکه مورد پایش قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در جریان این بازدید بر ضرورت مدیریت و کنترل منابع آب، پایش مستمر تالاب، تسریع در اجرای طرح‌های حفاظتی و احیایی و تقویت زیرساخت‌های محیط‌بانی تأکید کرد.

همچنین مرکز آموزشی و پرنده‌نگری سلکه مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت‌های این مجموعه در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیستی، حفاظت از تالاب و توسعه گردشگری مسئولانه بررسی شد.

وی اظهار داشت با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و توسعه ظرفیت‌های طبیعت‌گردی در تالاب سلکه، عملیات ترمیم و بازسازی مرکز آموزش و پرنده‌نگری این مجموعه در حال انجام است و پل چوبی و برج پرنده‌نگری سلکه نیز به‌زودی برای استفاده علاقه‌مندان به آموزش‌های محیط‌زیستی و پرنده‌نگری آماده خواهد شد.

تالاب بین‌المللی انزلی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی شمال کشور و یکی از کانون‌های ارزشمند تنوع زیستی گیلان است که حفاظت و احیای آن نیازمند تداوم پایش‌های میدانی، مدیریت منابع آب و هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول است.

منبع : روابط عمومی