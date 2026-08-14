باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران از اجرای محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور چالوس خبر داد و گفت: این محدودیت حوالی ساعت ۱۱ از خروجی مرزن‌آباد در مسیر شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

او افزود: از ساعت ۸ صبح امروز ۲۳ مرداد، تردد همه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور چالوس با هدف مدیریت ترافیک محدود شده است.

سرهنگ هادی عبادی گفت: حوالی ساعت ۱۱، تردد در محور چالوس از خروجی مرزن‌آباد به سمت شمال به جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: در محور هراز نیز محدودیت تردد به صورت مقطعی در محدوده تونل سپاسد، پلیس راه لاریجان و محدوده گزنگ تا لاسم اجرا می‌شود.

عبادی گفت: در محور‌های مواصلاتی استان، آسمان ابری و بارندگی رگباری گزارش شده است و رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و محدودیت‌های ترافیکی، با احتیاط تردد کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران