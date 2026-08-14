باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشی از رویترز، اوکراین پیشنهادی را به روسیه ارائه کرده است که توقف متقابل حملات به اهداف غیرنظامی در سراسر دریای سیاه را به دنبال دارد. بر این اساس، این ابتکار به دنبال کاهش خطرات فزاینده برای ناوبری تجاری و کشتیرانی بین‌المللی در بحبوحه تشدید درگیری‌ها است.

علاوه بر این، این پیشنهاد با هدف حفاظت از تأسیسات بندری غیرنظامی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مراکز انرژی است. کی‌یف به دنبال جلوگیری از اختلال بیشتر در زنجیره‌های تأمین دریایی جهانی است که تحت تأثیر حملات متقابل پهپادی و موشکی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، این پیشنهاد با تلاش‌های دیپلماتیک مداوم به رهبری ترکیه، پس از درخواست‌های هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، برای توقف موقت خصومت‌ها و یک مکانیسم نظارتی عملیاتی، همسو است. علاوه بر این، حملات اخیر به زیرساخت‌های بندری، صادرات غلات را در بندر نووروسیسک روسیه به طور موقت مختل کرده است.

در نتیجه، حفظ ترانزیت ایمن از طریق دریای سیاه برای امنیت غذایی جهانی و توزیع انرژی حیاتی باقی می‌ماند. در نهایت، پیشرفت دیپلماتیک آینده به تبدیل این پیشنهاد‌ها به یک توافق الزام‌آور برای حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی بستگی دارد.

پیشنهاد اوکراین یک آزمون حیاتی برای دیپلماسی دریایی در منطقه است. در نهایت، پاسخ مسکو و میانجی‌گری ترکیه، چشم‌انداز بازگرداندن ایمنی به کریدور‌های تجاری دریای سیاه را تعیین خواهد کرد.

منبع: رویترز