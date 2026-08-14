باشگاه خبرنگاران جوان - نصیری رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان جویبار گفت:جوان ۱۷ ساله جویباری در محدوده خارج از طرح سالمسازی و نقطه ممنوعه شنا در ساحل جویبار غرق شد و عملیات جستوجو برای یافتن پیکر او همچنان ادامه دارد.
او افزود: این جوان در پی شنا در محدوده ممنوعه و خارج از طرح سالمسازی دریا و به علت مواج بودن دریا و بیتوجهی به هشدارهای ناجیان غریق گرفتار امواج شد.
نصیری گفت: با وجود تلاش نیروهای امدادی، تاکنون پیکر این جوان از آب خارج نشده و عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد.
او افزود: ناجیان غریق هلالاحمر، نیروهای انتظامی و دیگر عوامل امدادی با مدیریت فرماندار شهرستان در ساحل و محدوده دریایی در حال جستوجو برای یافتن پیکر این جوان هستند.
رئیس جمعیت هلالاحمر جویبار از شهروندان و مسافران خواست با توجه به مواج بودن دریا، تنها در مناطق تحت پوشش طرح سالمسازی شنا کنند و به هشدارهای ناجیان غریق توجه داشته باشند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران