باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین، معادن فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، در تحلیلی جامع، از پیوند میان ماه ربیع‌الاول و ضرورت‌های تمدنی جبهه حق، بر لزوم حرکت استراتژیک و مقابله با استکبار جهانی تأکید کرد.

وی با تبیین جایگاه هجرت نبوی به عنوان الگوی تشکیل نظام سیاسی و اجتماعی، بر لزوم گذار از انفعال به سمت تحرک تمدنی جهت تحقق مقدمات تمدن ظهور تأکید ورزید.

ماه ربیع‌الاول: موسم «بهار هدایت» و نقطه آغاز تمدن‌سازی

حجت‌الاسلام دادآفرین در سخنان خود ماه ربیع‌الاول را نه فقط یک بازه زمانی، که «نقطه عطف تاریخی» در اسلام دانست. وی در تبیین معنای این واژه اظهار داشت: «واژه “ربیع” به معنای بهار، استعاره‌ای از شکوفایی معنویت و عدالت در زمین است.»

وی با اشاره به فضیلت این ماه افزود: «این ماه یادآور میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) و آغاز مرحله‌ای نوین در حیات بشری است. در روایات، به جهت ایام سرور اهل‌بیت (ع) و پایان ایام حزن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه این تحلیل، وی به موضوع هجرت به عنوان مبنای تمدن پرداخت و تصریح کرد: هجرت پیامبر (ص) صرفاً یک فرار از شکنجه مکی نبود، بلکه یک انتخاب استراتژیک برای تشکیل امت اسلامی و نظام سیاسی بود. وی در این راستا به آیه ۱۰۰ سوره نساء استناد کرد:

«وَمَنْ یُهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعَةً» (هر کس در راه خدا هجرت کند، پناهگاه‌های بسیار و گشایش فراوانی در زمین خواهد یافت).

تحلیل هجرت به مثابه یک حرکت تمدنی

حجت‌الاسلام دادآفرین با اشاره به این نکته که انفعال، سم مهلک هر حرکت تمدنی است، تأکید کرد: تمدن نوین اسلامی (که مقدمه تمدن ظهور است) در گرو تحرک” است.

وی با استفاده از مفهوم «رجالٌ صدقوا»، هجرت را نماد گذر از «علقه‌ها» برای «عقیده» دانست و با استناد به آیه ۲۳ سوره احزاب گفت: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»؛ یعنی کسانی که از وطن و مال گذشتند، همان‌هایی هستند که در میدان «جهاد کبیر» به بلوغ رسیده‌اند.

وی همچنین با تبیین مفهوم «جهاد کبیر» بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان (۱۳۹۵)، بیان داشت: «جهاد کبیر یعنی اطاعت نکردن از دشمن… در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری.» وی هجرت نبوی را الگوی عینی عدم تبعیت از هیمنه سیاسی مکه و ایجاد یک جغرافیای مستقل دانست.

مرارت‌های مسیر؛ سنت الهی در حرکت به سوی قله

وی در ادامه سخنان خود، برخورد با سختی‌ها را برخورداری از سنت‌های قطعی الهی دانست و با استناد به آیه ۲۱۴ سوره بقره گفت: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا…»

حجت‌الاسلام دادآفرین با تحلیل دیدگاه رهبری مبنی بر اینکه «ما در پیچ تاریخی هستیم» و «به قله نزدیکیم»، افزود: «مرارت‌ها (تحریم‌ها، فشارها، جنگ ترکیبی) دقیقاً همان “زلزله‌هایی” است که عیار مؤمنان را در آستانه ظهور مشخص می‌کند. این مرارت‌ها، ابزار “تصفیه” و “تثبیت” جبهه حق است.»

قیام آخرالزمانی و مبارزه با طاغوت

وی بر ضرورت تمدنی مبارزه با «استکبار جهانی» (شخصیت حقوقی شیطان بزرگ) تأکید کرد و گفت: «مبارزه با استکبار در هر عصر، تمرین “آمادگی برای تقابل با سفیانی” است. هر ضربه‌ای که به نظام سلطه می‌زنیم، یک “لمحه از فجر” و مقدمه شکست جریان‌های نفاق است.

وی همچنین با اشاره به فرمان قرآنی «سیروا فی الارض»، بر لزوم حضور فعال در عرصه جهانی جهت معرفی تمدن اسلام در قالب «جهاد تبیین» تأکید کرد.

جمع‌بندی و وظایف پیش رو

در پایان، حجت‌الاسلام دادآفرین برای مأموریت جبهه حق، سه محور اصلی را برشمرد:

۱. عقلانیت در حرکت: پرهیز از هیجان‌زدگی و حرکت بر مدار «منطق هجرت» (برنامه‌ریزی دقیق و شناسایی نیاز‌های جبهه).

۲. استقامت (ثبات قدم): پایبندی به عهد الست و عهد با ولایت، همان ویژگی «مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» است.

۳. تولید محتوا و جهاد تبیین: در عصر «فتح الفتوح فکری»، جنگ اصلی در ذهن‌هاست. شکستن ابهت طاغوت در فضای مجازی و واقعی، همان «جهاد کبیر» است.

وی با نتیجه‌گیری نهایی خاطرنشان کرد: «ماه ربیع، موسم تجدید میثاق با آرمان هجرت است. ما در نقطه “اقتراب الی القلّه” هستیم؛ مرارت‌ها، نشانه نزدیکی به مقصد است، نه انصراف از آن.