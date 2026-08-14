موج بازگشت مسافران از گیلان/ ضرورت مدیریت زمان سفر

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صالحی، رئیس پلیس راه گیلان درجمع خبرنگاران با بیان اینکه از ساعات اولیه امروز شاهد بار سنگین خروجی حدفاصل پلیس راه تا امامزاده هاشم هستیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در ساعات پیش رو شاهد موج بازگشت مسافران از استان باشیم گفت: به همین منظور برای تسهیل در تردد پلیس راه استان با اماده باش ۱۰۰ درصد طرح ترافیکی ویژه را اجرا خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور تردد انواع کامیون‌ها و کشنده‌ها به استثنای مواد فاسد شدنی و سوخت از ساعت ۸ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخه ۲۳ مردادماه ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان تصریح کرد: به رانندگان توصیه می‌شود که از هر گونه عجله شتاب بی مورد پرهیز شود.



رئیس پلیس راه گیلان با تاکید بر اینکه رانندگان مدیریت زمان سفر داشته باشند اظهار کرد: از موکول کردن بازگشت به ساعات پایانی شب اکیدا خودداری شود و با صبر و آرامش و رعایت موارد ذکر شده خدمتگزاران شما در پلیس راه استان را در مدیریت ترافیک پیش رو یاری کنید.

منبع: روابط عمومی