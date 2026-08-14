رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی یک زندانی محکوم به قصاص پس از نزدیک به ۲۸ سال حبس با گذشت و رضایت اولیای دم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با تلاش مجموعه قضایی، اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندانهای استان، فراهم شدن زمینه صلح و سازش و رضایت اولیای دم، یک زندانی محکوم به قصاص پس از نزدیک به ۲۸ سال تحمل حبس از زندان آزاد شد و به آغوش جامعه و خانواده بازگشت.
او افزود: این فرد که از سال ۱۳۷۸ در زندان به سر میبرد، در مقطعی از دوران حبس حتی تا پای اجرای حکم قصاص نیز پیش رفته بود، اما در نهایت با لطف خداوند و گذشت اولیای دم، زمینه رهایی وی از قصاص و آزادی فراهم شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از اولیای دم برای این اقدام ارزشمند، گفت: گذشت از قصاص پس از سالها، تصمیمی بزرگ و انسانی است که میتواند الگویی برای ترویج فرهنگ گذشت، صبر، بخشش و اصلاح ذاتالبین در جامعه باشد.
پوریانی با اشاره به نقش مؤثر نهادهای صلح و سازش در پروندههای قصاص، افزود: دستگاه قضایی همواره تلاش میکند در پروندههایی که امکان سازش و جلب رضایت وجود دارد، با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلحیاران، خیرین و بزرگان و معتمدان، زمینه مصالحه و بازگشت افراد به زندگی را فراهم کند.
او گفت: این زندانی ۵۴ ساله در طول سالهای حبس، با شرکت در دورههای مهارتآموزی، هنر سوزندوزی را فرا گرفته و علاوه بر کسب مهارت، آن را به حدود ۴۰ نفر از مددجویان دیگر نیز آموزش داده است؛ اقدامی که نشان میدهد حتی در دوران سخت زندان نیز میتوان مسیر اصلاح، آموزش و بازگشت سازنده به جامعه را دنبال کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این فرد پس از آزادی ابراز امیدواری کرده است که با بازگشت به جامعه، زندگی خود را از سر گرفته و بار دیگر در حوزه کسبوکار و تجارت فعالیت کند.
پوریانی گفت: پیام این آزادی، صرفاً پایان یک دوره طولانی حبس نیست؛ بلکه نشان میدهد در کنار اجرای قانون، فرهنگ گذشت و بخشش میتواند سرنوشت یک انسان را تغییر داده و فرصت دوبارهای برای زندگی ایجاد کند.
او با اشاره به همزمانی این آزادی با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، افزود: این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی آموزههای اخلاقی و دینی در زمینه گذشت و کرامت انسانی است و اقدام اولیای دم در گذشت از قصاص، نمونهای ارزشمند از همین فرهنگ الهی و انسانی به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان ضمن تقدیر از اولیای دم، خیرین، مجموعه زندانهای استان و تمامی افرادی که در ایجاد این سازش نقش داشتند، گفت: امیدواریم این فرد پس از آزادی، قدر فرصت دوبارهای را که به دست آورده بداند، با بازگشت به زندگی سالم و قانونمند، گذشته را جبران کرده و باقی عمر خود را در مسیر خیر و خدمت به خانواده و جامعه سپری کند.
این پرونده پس از نزدیک به ۲۸ سال، سرانجام نه با اجرای حکم قصاص، بلکه با گذشت، بخشش و فراهم شدن فرصت دوباره برای زندگی به پایان رسید.
منبع:خبرگزاری میزان