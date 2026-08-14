شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد که دو فروند نفتکش این شرکت شب گذشته (پنج‌شنبه) هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرده است که دو فروند نفتکش این شرکت شب گذشته (پنج‌شنبه) هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند، اما این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. 

ادنوک در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اوضاع تحت کنترل درآمده و از مردم خواسته شده است که اطلاعات را تنها از منابع رسمی دریافت کرده و از انتشار شایعات خودداری کنند.

این حمله در شرایطی رخ داده است که تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و کشتی‌های تجاری که بدون هماهنگی با سپاه پاسداران ایران از این تنگه عبور می‌کنند، به طور مکرر هدف حمله قرار می‌گیرند. شرکت ادنوک پیش‌تر اعلام کرده بود که از زمان آغاز درگیری‌ها، ۱۵ فروند از کشتی‌های این شرکت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن یک عضو خدمه کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین یک کشتی دیگر متعلق به این شرکت در ۸ اوت هدف حمله موشکی قرار گرفته بود که در آن حادثه تلفات جانی نداشت.

وزارت خارجه امارات بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز به گونه‌ای که امنیت منطقه و ثبات اقتصاد و تجارت جهانی را تأمین کند، تأکید کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتی اماراتی ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
تمام کشتی ها ی امارات و عربستان را هدف قرار دهید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
زنده باد دریا دلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ایوووووووول دمتون گرررررررم نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی ایران 🌷🌷🌷💓🙏
۰
۶
پاسخ دادن
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