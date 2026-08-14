باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرده است که دو فروند نفتکش این شرکت شب گذشته (پنجشنبه) هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتهاند، اما این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.
ادنوک در بیانیهای اعلام کرده است که اوضاع تحت کنترل درآمده و از مردم خواسته شده است که اطلاعات را تنها از منابع رسمی دریافت کرده و از انتشار شایعات خودداری کنند.
این حمله در شرایطی رخ داده است که تنشها در تنگه هرمز افزایش یافته و کشتیهای تجاری که بدون هماهنگی با سپاه پاسداران ایران از این تنگه عبور میکنند، به طور مکرر هدف حمله قرار میگیرند. شرکت ادنوک پیشتر اعلام کرده بود که از زمان آغاز درگیریها، ۱۵ فروند از کشتیهای این شرکت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند که در نتیجه آن یک عضو خدمه کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین یک کشتی دیگر متعلق به این شرکت در ۸ اوت هدف حمله موشکی قرار گرفته بود که در آن حادثه تلفات جانی نداشت.
وزارت خارجه امارات بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز به گونهای که امنیت منطقه و ثبات اقتصاد و تجارت جهانی را تأمین کند، تأکید کرده است.
منبع: الجزیره