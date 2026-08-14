مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اجرای گسترده طرح کنترل بیولوژیک در اراضی زیر کشت برنج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در ارزیابی وضعیت مدیریت آفات، گفت: در سال جاری، سه هزار و ۳۹۳ هکتار از اراضی شالیزاری بابل با بهرهگیری از روشهای مبارزه بیولوژیک و استفاده از زنبور «تریکوگراما» جهت کنترل آفت ساقه خوار برنج مدیریت شدهاند.
او با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آفات، افزود: با توجه به جایگاه استراتژیک برنج در سبد غذایی خانوادهها، حفظ سلامت این محصول اولویت اصلی ماست. از سوی دیگر، استفاده بیرویه از نهادههای شیمیایی در سالهای گذشته، نگرانیهای جدی در زمینه بروز بیماریهای انسانی، تخریب محیط زیست، از بین رفتن دشمنان طبیعی و کاهش تنوع زیستی ایجاد کرده است.
شهیدیپور در ادامه با تأکید بر کارایی روشهای نوین، گفت: استفاده از مبارزات فیزیکی، مکانیکی و بهویژه روشهای بیولوژیک، نه تنها راهکاری موثر برای کاهش چشمگیر مصرف سموم و پایین آوردن هزینههای تولید برای کشاورزان است، بلکه تضمینکننده رسیدن به محصولی سالم و استاندارد برای مصرفکنندگان نهایی میباشد.
او در پایان افزود: اجرای طرحهای بیولوژیک تنها یک اقدام محیطزیستی نیست، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای حمایت از معیشت کشاورزان است. با کاهش وابستگی به سموم شیمیایی گرانقیمت و بهبود کیفیت محصول، ما علاوه بر حفظ توان اقتصادی تولیدکننده، ارزش افزوده محصول برنج بابل را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا میدهیم. این اقدامات در راستای سیاستهای دولت برای کاهش هزینههای تولید و تأمین امنیت غذایی با استانداردهای سلامت بالا صورت میگیرد.