وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در متن اطلاعیه معاونت رفاه و امور اقتصادی آمده است: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند:

۱) با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است.

۲) همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند.

پس از دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور پرداخت می‌شود.

برچسب ها: کالابرگ ، احراز سکونت متقاضیان
خبرهای مرتبط
اطلاعیه وزارت رفاه در خصوص قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور
هیچگونه لینکی در پیامک‌های کالابرگ ارسال نمی‌شود
وزارت رفاه:
کالابرگ شهروندان «غیرمقیم» پس از احراز سکونت با معوقات پرداخت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
تنها راه گران کردن بنزین است تا کسری بودجه حل شود وگرنه ایران دچار قحطی میشه جان مادرت نظر من را هم بنویس خبر فوری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
بحث کالا برگ آنهایی که رفتند زیارت عتبات در اربعین یک چیز عجیبی شده الان دولت کالا برگ بعضی را وصل کرده اما ۵ نفری را به اندازه چهار نفر داده و چهار نفر را به اندازه سه نفر یعنی دارد از هر خانواده یک میلیون کم می کند چه کارهایی دارد تو این مملکت انجام میشه مردم تعجب می کنند که دولت چرا این برنامه ها را بر سر مردم پیاده می کند
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
نفر میشناسم سه واحد خونه توی اراک داره قولنامه ای اما چون ماشین بنامش نیست دهک یک شده
اساس اولیه دهک بندی نابوده
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
یه بدبختی هم همسایمونه یه پیکان نابود و یه پراید زنگ خورده داره مسافر کشی میکنه نه یارانه میگیره نه کالابرگ بدبخت خیلی تنگ دسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
هیچ یک از خانواده ما تویه عمرشون پاشونو از این مملکت بیرون نذاشتن اونوقت برای ما پیامک احراز هویت و سکونت و اینا میاد، آخه این چه مسخره بازیه که در آوردین فقط میخاین مردم اذیت کنین و از کار و زندگی بندازین
۵
۲۴
پاسخ دادن
Hong Kong
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
قطع یارانه باید کاملا داوطلبانه باشه و هر وقت لازم داشتن فورا دوباره وصل بشه
۴
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
موسی کرامت
۱۱:۰۸ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
سرپرستان خانواده هایی که بنام خودخانه ای ندارن بایدبه سامانه املاک واسکان مراجعه کنندیانه یاکسانی که مستاجرند
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
سامانه املاک و اسکان ، محل سکونت را ثبت می‌کند.
ربطی به مالک یا مستأجر بودن ندارد.
بالاخره شما در یک جایی ساکن هستید.
جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد
توصیه معاون وزیر کار به دریافت کنندگان پیامک‌ کالابرگ؛ فعلا به پیشخوان نروید
امکان پرداخت اینترنتی حق‌بیمه رانندگان فراهم شد
متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی هرچه زودتر مراجعه کنند
بی‌توجهی به ایمنی مراکز اقامتی نگران‌کننده است/ تأییدیه آتش‌نشانی باید شرط تمدید مجوز هتل‌ها شود
آخرین اخبار
توصیه معاون وزیر کار به دریافت کنندگان پیامک‌ کالابرگ؛ فعلا به پیشخوان نروید
امکان پرداخت اینترنتی حق‌بیمه رانندگان فراهم شد
بی‌توجهی به ایمنی مراکز اقامتی نگران‌کننده است/ تأییدیه آتش‌نشانی باید شرط تمدید مجوز هتل‌ها شود
متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی هرچه زودتر مراجعه کنند
جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد
جاده چالوس یکطرفه شد
روایت یک قاضی از پشت میز قضاوت/ حقوق قضات ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است