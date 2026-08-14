باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارشهایی که واشنگتنپست و نیویورکتایمز منتشر کردهاند و رسانههای دیگری نیز جزئیات آن را تأیید کردهاند، در جریان بازگشت ترامپ از نشست ناتو در آنکارا، یک اقدام عجیب، اما مضحک برای انتقال مخفیانه «دونالد ترامپ» اجرا شد.
ترامپ در برابر دوربینها سوار هواپیمای قدیمی «ایرفورسوان» شد؛ اما پس از آن، مخفیانه از هواپیما خارج و با یک کامیون حمل تجهیزات پذیرایی به هواپیمای کوچکتر C-۳۲A منتقل شد.
حتی خبرنگارانی که همراه وی سفر میکردند و شماری از کارکنان کاخ سفید نیز از این جابهجایی خبر نداشتند. هواپیمای بزرگتر به زعم آمریکاییها نقش هواپیمای طعمه را بازی میکرد و خبرنگاران تصور میکردند ترامپ نیز در همان هواپیما حضور دارد.
به نوشته گزارشها، خبرنگاران حتی موظف شده بودند پرده پنجرههای هواپیما را پایین نگه دارند؛ اقدامی که معمولاً در شرایط امنیتی ویژه و مناطق جنگی دیده میشود، اما برای جابجایی ترامپ با کامیون حمل غذا و عدم دیده شدن توسط خبرنگاران این کار انجام شد.
نیویورکتایمز و واشنگتن پست به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، نوشتهاند که رئیسجمهور پس از سوار شدن به هواپیما، از طریق یک محفظه حمل غذا و تجهیزات پذیرایی که با یک کامیون جابهجا میشد، مخفیانه از هواپیما خارج شد و به یک هواپیمای نظامی کوچکتر از نوع سی-۳۲ای منتقل شد.
اما شاید عجیبترین بخش ماجرا همان چیزی باشد که در تصاویر منتشرشده دیده میشود: کامیون حمل تجهیزات پذیرایی از کنار هواپیمای اصلی حرکت میکند و به سمت هواپیمای کوچکتر میرود؛ مسیری که ترامپ برای خروج مخفیانه از منطقه طی کرده بود.
این موضوع ترس بیش از اندازه آمریکا و ترامپ را نشان میدهد، اما وقتی این ماجرا را در کنار ادبیات سیاسی و تبلیغاتی ترامپ قرار میدهیم، معنای سیاسی آن بسیار متفاوت میشود.
ترامپ همان سیاستمداری است که بخش مهمی از تصویر سیاسی خود را بر نمایش قدرت، تهدید و ایجاد هراس در رقبای خارجی بنا کرده است؛ رئیسجمهوری که بارها در فضای مجازی ایران و کشورهای مختلف را تهدید کرده و تلاش کرده خود را چهرهای نشان دهد که مردم جهان باید از قدرت او بترسند.
رئیسجمهوری که در فضای مجازی ایران را تهدید میکند، در فضای واقعی برای عبور از منطقهای نزدیک به ایران، مجبور میشود هویت و موقعیت هواپیمای خود را مخفی کند و از یک هواپیمای طعمه به یک هواپیمای نظامی کوچکتر منتقل شود.
البته تعبیر «پنهان شدن در کامیون حمل غذا» از نظر فنی سادهسازی ماجراست؛ اما از منظر تصویرسازی سیاسی، همین جزئیات است که ماجرا را به یک کابوس تبلیغاتی برای واشنگتن تبدیل میکند.
آمریکا دههها از رسانه تا هالیوود تلاش کرده تصویری از خود به عنوان قدرتی بسازد که هرجا اراده کند حضور پیدا میکند، هرکس را تهدید کند و هیچکس توان نزدیک شدن به سردمدارانش را ندارد.
اما حالا رسانههای آمریکایی تصویری منتشر میکنند که دقیقاً نقطه مقابل این روایت است.
رئیسجمهور آمریکا در آنکارا علناً سوار ایرفورسوان میشود، اما در پشت صحنه با استفاده از تجهیزات حملونقل پذیرایی و غذایی فرودگاهی به هواپیمای دیگری منتقل میشود تا تهدیدی که جدی نیست را رفع کند.
اینجاست که میتوان از «هژمونی به باد رفته» سخن گفت؛ نه به این معنا که آمریکا ناگهان قدرت نظامی خود را از دست داده، بلکه به این معنا که شکاف میان تصویر قدرت مطلق آمریکا و واقعیت آسیبپذیری آن بیش از گذشته آشکار شده است.
شاید کنایهآمیزترین قسمت ماجرا همین باشد. ترامپ عاشق قدرتنمایی است؛ اما این بار قدرتمندترین تصویر سفرش نه ایستادن مقابل ایرفورسوان، بلکه عبور مخفیانه از یک هواپیما به هواپیمایی دیگر با کامیون حمل تجهیزات پذیرایی است.
این تصویری نیست که تهران ساخته باشد؛ این تصویری است که رسانههای آمریکایی از رئیسجمهور آمریکا منتشر کردهاند و به موضوع طنز و خندهداری حتی میان آمریکاییها بدل شده است.
منبع: فارس