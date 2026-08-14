شهروندخبرنگار ما به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر، تصاویری از برگزاری مراسم هیئات مذهبی در شهرستان آشتیان استان مرکزی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت دهه پایانی ماه صفر اقصی نقاط کشور به سوگ نشستند و با برگزاری هیئات مذهبی مراسم سوگواری برگزار کردند. به همین مناسبت شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی نیز میزبان خیل عظیم سوگوارانی بود که برای عرض تسلیت به محضر اهل‌بیت (ع) گرد هم آمدند و به ساحت مقدس امامان بزرگوار ادای احترام کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - مرکزی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید