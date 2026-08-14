سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت ۹ نفر در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در اتوبان کسایی تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - وحید شادی‌نیا اظهار کرد:حادثه رانندگی حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز در اتوبان کسایی تبریز رخ داد و بر اثر واژگونی مینی‌بوس ۹ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از وقوع حادثه نیرو‌های اورژانس با پنج دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

شادی‌نیا ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی و ۷ نفر دیگر به بیمارستان امام رضا (ع) انتقال یافتند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی عوامل مربوطه در دست بررسی است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: حادثه رانندگی ، واژگونی مینی بوس
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