باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه یک اعلامیه را امضا کرد و بر اساس آن، تعرفههای تا ۱۰۰ درصدی بر پهپادهای وارداتی و قطعات آنها، با استناد به نگرانیهای امنیت ملی و زنجیره تأمین، وضع کرد.
کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی (بر اساس ارزش کالا) برای پهپادهایی اعمال خواهد شد که به ویژه برای امنیت ملی حساس تلقی میشوند، از جمله پهپادهایی با وزن بیش از ۲۵ کیلوگرم (۵۵ پوند) یا مجهز به قابلیت تصویربرداری حرارتی، به همراه ایستگاههای شارژ و برخی قطعات حیاتی آنها.
پهپادهای کوچکتر بدون قابلیتهای حساس خاص و سایر قطعات، با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه خواهند شد.
پهپادها و قطعات وارداتی از اتحادیه اروپا، ژاپن، لیختناشتاین، کره جنوبی، سوئیس و تایوان با تعرفه ۱۵ درصدی مواجه خواهند شد، در حالی که واردات واجد شرایط از انگلیس مشمول نرخ ۱۰ درصدی خواهد بود، به شرطی که تقریباً تمام سختافزار، نرمافزار و فناوری از آن کشورها و ایالات متحده منشأ گرفته باشند.
بیشتر تعرفهها ۲۱ روز پس از امضای این اعلامیه اجرایی میشوند، در حالی که تعرفههای قطعاتی که به ویژه حساس تلقی نمیشوند، پس از ۱۸۰ روز اجرایی خواهند شد.
کاخ سفید اعلام کرد که این اقدامات با هدف توسعه تولید داخلی پهپاد و کاهش وابستگی به منابع خارجی برای قطعات حیاتی انجام میشود.
منبع: آناتولی