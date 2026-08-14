باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز اعلام کرد: در سه حادثه رانندگی شامگاه ۲۲ مرداد در داریون، شیراز و نورآباد، یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۶ نفر مصدوم شدند.

برخورد پژو و موتورسیکلت ۶ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

نخستین حادثه ساعت ۲۲:۲۵ در محور داریون ـ دودج، بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه پژو پارس رخ داد.

بلافاصله سه تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند؛ در این حادثه، ۶ نفر مصدوم شدند که با دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ از این تعداد، ۲ مصدوم به بیمارستان نمازی و ۴ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی انتقال یافتند.

یک نفر نیز در این حادثه به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

۳ مصدوم در حادثه برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در شیراز

دومین حادثه ساعت ۲۳:۲۹ در شیراز، بلوار تخت جمشید شرقی، نبش بلوار استوار، بر اثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت رخ داد. در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که هر سه مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند. ۲ تیم عملیاتی اورژانس در این مأموریت حضور داشتند.

برخورد دو خودرو سواری در نورآباد ۷ مصدوم برجای گذاشت

همچنین ساعت ۲۳:۵۴، در نورآباد، بلوار هفت تیر، برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه تارا، ۷ مصدوم بر جای گذاشت.

بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مصدومان حادثه ارائه شد و در نهایت ۵ مصدوم برای تکمیل درمان به بیمارستان ولیعصر نورآباد منتقل شدند.