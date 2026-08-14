باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و سپس از روز یکشنبه تا روز سه شنبه وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
وی افزود: همچنین تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی و شمالی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این ایام افزایش ابر در برخی از نقاط استان و احتمال رگبار و رعد وبرق نقطهای (بویژه در نیمه شمالی و شرقی استان) وجود خواهد داشت. از بعدازظهر روز یکشنبه، سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمالِ غربی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش بینی میشود.
سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۵۱.۱ و ایذه با دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۱.۱ و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
منبع:روابط عمومی هواشناسی خوزستان