تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان

وزیر جهاد کشاورزی بر تسهیل صادرات متقابل و ترانزیت کالا، توسعه روابط تجاری و برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامه‌های سفر خود به کابل با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان دیدار و درباره راهکار‌های توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، همکاری ایران و افغانستان برای تسهیل صادرات متقابل و ترانزیت کالا، توسعه مبادلات تجاری و فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش فعالیت بخش خصوصی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نوری قزلجه که مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان را از سوی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این کمیسیون برای پیگیری موضوعات اقتصادی و تجاری و تبدیل توافقات دو کشور به برنامه‌های اجرایی تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان تأکید و این سازوکار را فرصتی برای بررسی موانع، شناسایی ظرفیت‌های جدید و تسریع در اجرای توافقات میان دو کشور عنوان کرد.

در این دیدار، دو طرف بر گسترش تعاملات تجاری، تقویت ارتباط میان بخش‌های خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی برای افزایش مبادلات کالا میان ایران و افغانستان تأکید کردند.

تجار و فعالان اقتصادی؛ محور دیگر برنامه‌های وزیر در کابل

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامه‌های خود در کابل در نشستی با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی و تجاری دیدار و درباره ظرفیت‌ها و موانع توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره گسترش تجارت، افزایش ارتباط میان بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان مطرح کردند.

همچنین ظرفیت‌های همکاری در بخش کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، تجارت محصولات و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

نوری قزلجه در این نشست با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار مناسبات اقتصادی دارد، گفت ارتباط مستقیم تجار و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه شناسایی فرصت‌های جدید و افزایش حجم مبادلات دو کشور را فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی از تجار و فعالان اقتصادی افغانستان برای حضور در ایران و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان و مجموعه‌های اقتصادی و کشاورزی کشور دعوت کرد تا زمینه توسعه تعاملات، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری دو طرف بیش از پیش فراهم شود.

وی همچنین بر تداوم رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری و تخصصی و تقویت ارتباط میان اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی ایران و افغانستان تأکید کرد.

مجموعه رایزنی‌های انجام‌شده در کابل با هدف توسعه تجارت دوجانبه، تسهیل صادرات و ترانزیت، تقویت نقش بخش خصوصی و فراهم کردن مقدمات گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان انجام شده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، ایران و افغانستان
خبرهای مرتبط
وعده پرداخت مطالبات گندمکاران بار دیگر محقق نشد
۵۵ درصد برنج مورد نیاز از داخل تامین می‌شود
امنیت غذایی کشور حتی برای یک ساعت مختل نشد/ پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
با کشورهای افغانستان و پاکستان ، در مورد امنیت مرزهای زمینی بطور جدی گفتگو در اجرای قوانین مبارزه با اشرار و قاچاقچیان داشته باشید ....
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
بسته‌های پیشنهادی جدید دولت برای تامین مسکن کم درآمدها
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
آخرین اخبار
بسته‌های پیشنهادی جدید دولت برای تامین مسکن کم درآمدها
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا