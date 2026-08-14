باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شادینیا اظهار کرد:در نخستین حادثه تصادف شاخبهشاخ یک دستگاه سواری رنو با اتوبوس در جاده هشترود ـ مراغه پنج کیلومتری نظرکهریزی یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت. فوتی این حادثه مردی حدودا ۵۰ ساله و مصدوم دختر بچهای ۱۳ ساله بود که برای ادامه روند درمان توسط اورژانس نظرکهریز به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود منتقل شد.
شادینیا افزود:در حادثه دوم برخورد شاخبهشاخ یک دستگاه سمند با یک دستگاه ال۹۰ در اتوبان پیامبر اعظم (ص) محدوده پل عزیزکندی در ۹۰ کیلومتری تبریز دو نفر جان باختند و پنج نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: فوتیهای حادثه دوم دو مرد سرنشین سمند و ال۹۰ بودند و پنج مصدوم شامل دو زن و سه کودک با اقدامات نیروهای اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت:کدهای اورژانس قرهبابا، قویون قشلاق، هشترود و سلوک در عملیات امدادرسانی حضور داشتند و نیروهای هلالاحمر نیز اقدام به رهاسازی جانباختگان کردند.
منبع:اورژانس آذربایجان شرقی