باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، مدعی است که حجم نفت عبوری از تنگه هرمز در حال حاضر به ۸ تا ۹ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

او در ادعایی جدید به شبکه فاکس نیوز گفت: «ما می‌گوییم روزانه هشت تا نه میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کند.»

وال استریت ژورنال پیشتر به نقل از داده‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داده بود که ترافیک در تنگه هرمز «در طول ماه ژوئیه کند بود و به طور متوسط روزانه ۲۶ تردد داشت.» روز سه‌شنبه تنها ۱۴ فروند کشتی از این آبراه عبور کردند.

رایت این گزارش را رد کرد. او گفت: «بازیکنان ماهواره‌ای تجاری، کسب‌وکار‌های بزرگی هستند، اما این در حال حاضر یک منطقه جنگی است و مشاهده دقیق آنچه در داده‌ها می‌بینیم، دشوار است.»

رویترز گزارش داد که داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد ترافیک از طریق تنگه هرمز روز دوشنبه به شش فروند کاهش یافته است، در حالی که میانگین ۱۰ روزه حدود ۱۱ فروند بوده است و امید‌ها به توافق صلح بین آمریکا و ایران در حال کمرنگ شدن است.

منبع: تاس