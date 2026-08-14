باشگاه حبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ آشورماهانی، رئیس هیئت اسکیت استان کرمان، گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت فریاستایل روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود و ۱۰ نماینده استان کرمان در این رقابتها به مصاف برترینهای کشور خواهند رفت.
وی افزود: ۷ بانوی اسکیتسوار و ۳ ورزشکار آقا از استان کرمان با انگیزه و آمادگی مطلوب در این مسابقات حضور پیدا میکنند و امیدواریم با ارائه توانمندیهای خود، نتایج ارزشمندی کسب کرده و در جمع نفرات برتر قرار گیرند.
کرمان؛ سرشار از استعدادهای اسکیت
رئیس هیئت اسکیت استان کرمان با ابراز خرسندی از روند رو به رشد این رشته در استان گفت: حضور پررنگ ورزشکاران کرمانی در رقابتهای انتخابی تیم ملی، نشاندهنده ظرفیت و استعداد بالای اسکیت استان است.
آشورماهانی خاطرنشان کرد: هیئت اسکیت استان کرمان با حمایت از استعدادهای جوان، مسیر رشد و افتخارآفرینی ورزشکاران این رشته را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی در پایان برای نمایندگان کرمان در این رقابتها آرزوی موفقیت کرد.