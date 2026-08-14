رئیس هیئت اسکیت استان کرمان از حضور ۱۰ اسکیت‌سوار کرمانی، شامل ۷ بانوی ورزشکار و ۳ آقا، در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت فری‌استایل خبر داد.

باشگاه حبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ آشورماهانی، رئیس هیئت اسکیت استان کرمان، گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت فری‌استایل روز‌های ۲۳ و ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود و ۱۰ نماینده استان کرمان در این رقابت‌ها به مصاف برترین‌های کشور خواهند رفت.

وی افزود: ۷ بانوی اسکیت‌سوار و ۳ ورزشکار آقا از استان کرمان با انگیزه و آمادگی مطلوب در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند و امیدواریم با ارائه توانمندی‌های خود، نتایج ارزشمندی کسب کرده و در جمع نفرات برتر قرار گیرند.

کرمان؛ سرشار از استعداد‌های اسکیت

رئیس هیئت اسکیت استان کرمان با ابراز خرسندی از روند رو به رشد این رشته در استان گفت: حضور پررنگ ورزشکاران کرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای اسکیت استان است.

آشورماهانی خاطرنشان کرد: هیئت اسکیت استان کرمان با حمایت از استعداد‌های جوان، مسیر رشد و افتخارآفرینی ورزشکاران این رشته را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی در پایان برای نمایندگان کرمان در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت کرد.

برچسب ها: اسکیت فری استایل ، اخبار ورزشی کرمان
خبرهای مرتبط
مسابقات اسکیت رولرفری استایل؛
انسیه فروغی در بخش بانوان قهرمان شد
قهرمان اسکیت رولرفری استایل:
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
ملی پوش اسکیت فری استایل:
انتظار کسب مدال خوش‌رنگ‌تری در مسابقات قهرمانی آسیا داشتم/ برای رفتن به چنگدو باید وثیقه بگذارم
برگزاری جلسه انجمن اسکیت اینلاین فری استایل؛
هنرجو: امیدوارم روند مدال آوری ها تداوم داشته باشد
اعزام تیم ملی اسکیت به مسابقات آسیایی در کره جنوبی
مربی تیم ملی اسکیت فری استایل:
اعمال نفوذ چینی‌ها مانع کسب مدال برنز دیگر برای ایران شد
انتصاب ۲ سرپرست انجمن‌های اسکیت
قهرمان اسکیت اینلاین فری استایل:
برای مدال آوری نیاز به تجهیزات داریم/ وزارت ورزش پاداش قهرمانی را نداده است
حبیب آبادی:
حمایت‌های فدراسیون اسکیت عامل موفقیت تیم فری استایل در ایتالیا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ اسکیت‌سوار کرمانی در مسیر تیم ملی فری‌استایل
آخرین اخبار
۱۰ اسکیت‌سوار کرمانی در مسیر تیم ملی فری‌استایل