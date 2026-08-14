باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع حسین خواجهامیری (ایرج) از مقابل تالار وحدت برگزار شد. این مراسم با حضور خانواده و جمعیت زیادی از دوستداران او و چهرههایی، چون بیژن بیژنی، هوشنگ کامکار، علیرضا افتخاری، حسامالدین سراج و .. از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.
زندهیاد ایرج روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه پس از مدتی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان و در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
احسان خواجهامیری، پسر زندهیاد حسین خواجهامیری درباره علاقه پدرش به مردم گفت و بیان کرد: از زمستان سال گذشته نتوانستم بخوانم، ولی فکر میکنم امروز این وظیفه به دوشم هست. چون اگر پدرم اینجا بود، قطعاً برای شما آواز میخواند. پدرم آخرین درسی که به من یاد داد عشق بود؛ عشق به ایران و عشق به شما. پدرم عاشق مردم ایران بود. پدرم همیشه میگفت من جایی باشم، که مردمم هستند.
علیرضا افتخاری خاطرهای از سنین ۱۲ سالگی خود تعریف کرد و گفت: روزی روزگاری استادی قرار بود در اصفهان اجرا داشته باشد. بنده یک ماه تمام مدرسه را ترک کردم و در آن کوچه (محل استقرار اجرا) ایستادم، که اگر قرار است ایشان را زیارت کنم، در آن مکان زیارت کنم. هرچند استاد را در مکانی دیگر زیارت کردم و آن زمان تشریف نیاوردند. اما آن عشق از سنین ۱۲ سالگی در من شکل گرفت. من عاشق استاد ایرج بودم. سعی نمیکردم شبیهخوانی کنم؛ چون صدای من همین بود. وقتی میخواندم، گویا یکی از شاگردان کوچکِ استاد ایرج میخواند و همین نیز شد.