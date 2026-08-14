احسان خواجه‌امیری، پسر زنده‌یاد حسین خواجه‌امیری گفت: پدرم عاشق مردم ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع حسین خواجه‌امیری (ایرج) از مقابل تالار وحدت برگزار شد. این مراسم با حضور خانواده و جمعیت زیادی از دوستداران او و چهره‌هایی، چون بیژن بیژنی، هوشنگ کامکار، علیرضا افتخاری، حسام‌الدین سراج و .. از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

زنده‌یاد ایرج روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه پس از مدتی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان و در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

احسان خواجه‌امیری، پسر زنده‌یاد حسین خواجه‌امیری درباره علاقه پدرش به مردم گفت و بیان کرد: از زمستان سال گذشته نتوانستم بخوانم، ولی فکر می‌کنم امروز این وظیفه به دوشم هست. چون اگر پدرم اینجا بود، قطعاً برای شما آواز می‌خواند. پدرم آخرین درسی که به من یاد داد عشق بود؛ عشق به ایران و عشق به شما. پدرم عاشق مردم ایران بود. پدرم همیشه می‌گفت من جایی باشم، که مردمم هستند.

علیرضا افتخاری خاطره‌ای از سنین ۱۲ سالگی خود تعریف کرد و گفت: روزی روزگاری استادی قرار بود در اصفهان اجرا داشته باشد. بنده یک ماه تمام مدرسه را ترک کردم و در آن کوچه (محل استقرار اجرا) ایستادم، که اگر قرار است ایشان را زیارت کنم، در آن مکان زیارت کنم. هرچند استاد را در مکانی دیگر زیارت کردم و آن زمان تشریف نیاوردند. اما آن عشق از سنین ۱۲ سالگی در من شکل گرفت. من عاشق استاد ایرج بودم. سعی نمی‌کردم شبیه‌خوانی کنم؛ چون صدای من همین بود. وقتی می‌خواندم، گویا یکی از شاگردان کوچکِ استاد ایرج می‌خواند و همین نیز شد.

برچسب ها: حسین خواجه امیری ، ایرج ، مراسم تشییع
خبرهای مرتبط
ایرج، صدای ماندگار موسیقی ایران درگذشت
آلبوم موسیقی فرزند خوانده ایرج خواجه امیری منتشر مي‌شود
حسین خوا‌جه‌امیری در بیمارستان بستری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
من که حتی یکبار هم اسمشو نشنیده بودم
۶
۰
پاسخ دادن
United States of America
Mohieddin
۱۵:۰۹ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خداوند رحمت کند همه رفتگان را . بهتر است فرد سرشناسی که از دنیا می رود خانواده های آنها اگر تمایل دارند مراسمی غیر از آنچه روال معمول ما مسلمان شیعه ایرانی لست بر گزار کنند ، خیلی هم خوب ، اما خصوصی برگزار کنند .‌طبل دوهل و دف و دست و اکستر و هر چه می خواهند بزنند و بنوازند و بخوانند اما، در مجلس خصوصی در انظار مردم و تابو شکنی ، یعنی یک کشور عزیزمان، بی قانون است در حالی که اینطور نیست .
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کند به این باید گفت هنرمند در همه چیز در اوج است بدون توقع و حاشیه و ادعا کاش سالهای بیشتر از وجودش استفاده می کردیم
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۴:۳۳ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
ایرج بی نظیربودوبه هیچ عنوان تکرارنخواهدشد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ارسلان
۱۳:۱۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
شخصیت درستی بودند . خدا رحمتشان کند.
۰
۱۶
پاسخ دادن
احسان خواجه‌امیری: پدرم عاشق مردم ایران بود
بدرقه «پهلوان آواز»؛ ایرج به خانه ابدی رفت
آلبرت کوچویی: رادیو پر از خاطرات خوب است/ بیش از ۶۰ سال با عشق در رادیو فعالیت کردم
آخرین اخبار
بدرقه «پهلوان آواز»؛ ایرج به خانه ابدی رفت
احسان خواجه‌امیری: پدرم عاشق مردم ایران بود
آلبرت کوچویی: رادیو پر از خاطرات خوب است/ بیش از ۶۰ سال با عشق در رادیو فعالیت کردم