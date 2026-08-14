باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدعلی چوبینی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در آیین دورهمی خبرنگاران، بر نقش مهم اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد مدیریت شهری، مطالبهگری و کمک به اولویتبندی مسائل شهر تأکید کرد.
او ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، از همراهی همکاران شهرداری، حوزه ورزش و مجموعههای فرهنگی و شهروندی در برگزاری این برنامه تقدیر شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اظهار کرد: برگزاری این برنامه فرصتی برای دورهمی و ایجاد فضایی صمیمی میان همکاران شهرداری و اصحاب رسانه است. همچنین مراسم اصلی گرامیداشت روز خبرنگار با میزبانی شهردار، دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
چوبینی با تأکید بر اهمیت ارتباط میان مدیریت شهری و رسانهها عنوان کرد: خبرنگاران را همکاران خود میدانیم و نقش آنها در انعکاس عملکرد شهرداری و انتقال بازخورد مردم بسیار پررنگ است. شهرداری برخلاف بسیاری از دستگاهها، مستقیماً با مردم و مسائل روزمره شهروندان در ارتباط است و به همین دلیل، بازخورد رسانهها میتواند در اصلاح و بهبود عملکرد مدیریت شهری مؤثر باشد.
او با بیان اینکه مدیریت موفق، مدیریتی است که سرعت حل مسئله در آن افزایش پیدا کند، گفت: در مدیریت شهری با محدودیتهای مختلفی از جمله منابع مالی، نیروی انسانی، زمان، قوانین و شرایط متفاوت ذینفعان مواجه هستیم. از سوی دیگر، مسائل شهری پیچیده و چندوجهی هستند و برای بسیاری از آنها نمیتوان یک راهکار کاملاً بینقص و مورد توافق همه ارائه کرد.
چوبینی افزود: برای نمونه، موضوع باغات شیراز از جمله مسائلی است که درباره آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد و هر راهکار میتواند در کنار مزایا، معایبی نیز داشته باشد؛ بنابراین حل مسائل شهری به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند بررسی همهجانبه و توجه به دیدگاههای مختلف است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به نقش رسانهها در تعیین اولویتهای مدیریت شهری تصریح کرد: منابع و فرصتهای مدیریت شهری محدود است و نمیتوان در یک دوره مدیریتی به همه مسائل ورود کرد. یکی از وظایف مهم رسانهها این است که با طرح مسائل اساسی و اولویتدار، توجه مدیریت شهری را به سمت موضوعاتی جلب کنند که حل آنها میتواند رضایتمندی بیشتری برای شهروندان به همراه داشته باشد.
چوبینی ادامه داد: رسانهها میتوانند با پرداختن به مسائل مهم و ارائه نقدهای کارشناسی، در تصمیمسازی برای مدیریت شهری نقش داشته باشند و حتی اولویتهای موجود را جابهجا کنند. به همین دلیل، نقش خبرنگاران صرفاً انعکاس اخبار نیست، بلکه آنها میتوانند در فرآیند تصمیمسازی و حل مسائل شهری اثرگذار باشند.
در بخش دیگری از این مراسم، از دوره جدید جشنواره «شهروند رسانهای» رونمایی شد؛ جشنوارهای که سال گذشته نخستین دوره آن برگزار شد و امسال قرار است با رویکردی حرفهایتر و جامعتر دنبال شود.
در این مراسم تأکید شد که در دوره جدید جشنواره، آثار رسانهای که به مسائل اساسی شهر پرداخته، نقد سازنده ارائه کرده و در نهایت به خیر عمومی و منافع شهروندان منجر شده باشند، مورد توجه داوران قرار خواهند گرفت.
همچنین اعلام شد که انتخاب آثار بر مبنای میزان اثرگذاری آنها بر مسائل واقعی شهر خواهد بود و آثاری که بتوانند مسئلهای مهم را شناسایی، تحلیل و مطالبه کنند، از اهمیت ویژهای برخوردار خواهند بود.