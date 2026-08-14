هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

 

 

 

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

اجتماع هیهات شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

 

برچسب ها: هیئت عزاداری ، امام حسن (ع)
خبرهای مرتبط
مردی که دوبار تمام دارایی‌اش را بخشید!
برگزاری جشن میلاد امام حسن (ع) در خراسان جنوبی + تصاویر
ماجرای منبر امام حسن (ع) برای پاسخ به معاویه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجتماع هیهات شهرستان آشتیان در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام+ تصاویر
آخرین اخبار
اجتماع هیهات شهرستان آشتیان در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام+ تصاویر