باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که تکلیف محل برگزاری دیدار‌های خانگی تیم فوتبال استقلال در لیگ نخبگان آسیا همچنان مشخص نشده است، در صورت نهایی نشدن میزبانی آبی‌پوشان در عراق، ازبکستان می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین مطرح شود.

استقلال که به دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا امکان میزبانی از حریفان خود در ایران را ندارد، از ابتدا شهر بصره عراق را به عنوان گزینه اصلی خود برای برگزاری مسابقات خانگی معرفی کرده بود. با این حال، پیشنهاد میزبانی در بصره با مخالفت AFC مواجه شده و آبی‌پوشان باید گزینه دیگری را برای ادامه روند میزبانی خود معرفی کنند.

در این میان، در صورتی که فدراسیون فوتبال عراق یا مسئولان مربوطه با میزبانی استقلال در این کشور موافقت نکنند، کشور ازبکستان می‌تواند یکی از گزینه‌های مورد بررسی باشگاه استقلال برای برگزاری دیدار‌های خانگی در رقابت‌های آسیایی باشد.

استقلال برای فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در سید نخست منطقه غرب قرار گرفته و با توجه به آغاز رقابت‌ها از اواخر شهریور، مدیران باشگاه باید هرچه سریع‌تر محل قطعی برگزاری دیدار‌های خانگی این تیم را مشخص و به AFC معرفی کنند.

در حال حاضر بصره همچنان یکی از گزینه‌های مورد توجه استقلال محسوب می‌شود، اما مخالفت AFC با پیشنهاد اولیه باشگاه باعث شده موضوع انتخاب کشور میزبان وارد مرحله جدیدی شود. در صورت نهایی نشدن شرایط عراق، آبی‌ها باید به دنبال گزینه جایگزین باشند تا محل برگزاری مسابقات خانگی آنها پیش از آغاز رقابت‌ها مشخص شود.

به این ترتیب، پرونده میزبانی استقلال در لیگ نخبگان آسیا همچنان باز است و باید منتظر ماند و دید مذاکرات و رایزنی‌های باشگاه و فدراسیون فوتبال برای انتخاب زمین بی‌طرف در نهایت به کدام کشور ختم خواهد شد.