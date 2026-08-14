سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران اعلام کرده که نیازی به یکی از بازیکنان خارجی این تیم ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - اختلاف میان باشگاه استقلال و داکنز نازون، مهاجم هائیتیایی آبی‌پوشان، وارد مرحله تازه‌ای شده و با توجه به موضع کادر فنی، احتمال دارد این پرونده در نهایت به شکایت در فیفا منجر شود.

نازون که در نقل‌وانتقالات تابستانی به استقلال پیوست، مدتی است در ایران حضور ندارد و هنوز به تهران بازنگشته است. این بازیکن پیش از این نیز قرارداد خود با استقلال را به صورت یک‌طرفه فسخ کرده بود و پس از آن، طرفین مواضع متفاوتی درباره دلیل جدایی و شرایط ادامه همکاری مطرح کردند.

در این میان، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در آخرین موضع خود اعلام کرده که دیگر نیازی به نازون در ترکیب تیمش ندارد و این بازیکن جایی در برنامه‌های فنی او برای فصل جدید نخواهد داشت.

با توجه به اینکه نازون همچنان به تهران بازنگشته و از سوی دیگر سرمربی استقلال نیز عدم نیاز خود به این مهاجم را اعلام کرده است، به نظر می‌رسد مسیر بازگشت این بازیکن به جمع آبی‌پوشان عملاً بسته شده و اکنون تعیین تکلیف قرارداد او به مهم‌ترین موضوع تبدیل شده است.

باشگاه استقلال پیش از این اعلام کرده بود اقدامات لازم برای بازگشت نازون به ایران انجام شده و در واکنش به اظهارات این بازیکن تأکید کرده بود که برای فراهم کردن شرایط حضور او اقداماتی صورت گرفته است.

با این حال، اختلاف بر سر قرارداد، فسخ یک‌طرفه و مطالبات مالی می‌تواند این پرونده را به یکی از چالش‌های حقوقی استقلال تبدیل کند. در صورتی که طرفین به توافقی برای پایان همکاری دست پیدا نکنند، احتمال طرح شکایت در مراجع بین‌المللی فوتبال از جمله فیفا وجود خواهد داشت.

این در حالی است که استقلال پیش از این نیز با چند پرونده خارجی در فیفا مواجه بوده و با مشکلات نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ به همین دلیل، مدیران باشگاه تلاش خواهند کرد پرونده نازون را بدون ورود به یک دعوای حقوقی طولانی و پرهزینه مختومه کنند.

اکنون باید منتظر ماند و دید مذاکرات استقلال با نازون برای تعیین تکلیف قرارداد به نتیجه می‌رسد یا اختلاف موجود میان دو طرف، پرونده دیگری را برای آبی‌پوشان در فیفا ایجاد خواهد کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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