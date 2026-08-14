باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - وضعیت زمین‌های تمرینی تیم فوتبال استقلال در تهران در حال بهبود است و با ادامه روند ترمیم چمن ورزشگاه امام رضا (ع) و کمپ مرحوم ناصر حجازی، آبی‌پوشان به‌زودی می‌توانند از دو زمین مناسب برای برگزاری تمرینات خود استفاده کنند.

کمپ مرحوم ناصر حجازی در ماه‌های اخیر محل اصلی تمرینات استقلال بوده و آبی‌پوشان بخش قابل توجهی از برنامه‌های آماده‌سازی خود را در این مجموعه دنبال کرده‌اند.

با این حال، با توجه به فشردگی برنامه‌های استقلال در فصل پیش رو و اهمیت حفظ کیفیت زمین تمرین، آماده شدن ورزشگاه امام رضا (ع) می‌تواند شرایط بهتری را برای کادر فنی این تیم فراهم کند. این ورزشگاه در گذشته به دلیل کیفیت نامناسب چمن، از گزینه‌های ثابت تمرینی استقلال خارج شده بود.

در حال حاضر اقدامات لازم برای بهبود وضعیت چمن این دو مجموعه در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، چمن ورزشگاه امام رضا (ع) نیز در آینده نزدیک آماده استفاده خواهد شد. به این ترتیب، استقلال می‌تواند با در اختیار داشتن دو زمین تمرینی مناسب، بخشی از مشکلات سال‌های گذشته خود در زمینه محل تمرین را پشت سر بگذارد.

وجود دو زمین تمرینی در اختیار استقلال این امکان را به کادر فنی می‌دهد که با توجه به شرایط چمن، برنامه تمرینی خود را بین دو مجموعه تقسیم کند و از فشار بیش از حد روی یک زمین جلوگیری شود؛ موضوعی که به‌خصوص در فصل پرترافیک و همزمانی مسابقات داخلی و آسیایی اهمیت زیادی خواهد داشت.

کمپ مرحوم ناصر حجازی نیز پیش از این برای تمرینات استقلال مورد استفاده قرار گرفته و نخستین تمرین رسمی آبی‌پوشان در سال ۱۴۰۵ نیز در همین مجموعه برگزار شده بود.

با آماده شدن ورزشگاه امام رضا (ع)، استقلال در شرایطی قرار خواهد گرفت که برای تمرینات روزانه خود دو مجموعه در اختیار داشته باشد؛ اتفاقی که می‌تواند به ثبات بیشتر برنامه‌های تمرینی و فراهم شدن شرایط حرفه‌ای‌تر برای آماده‌سازی آبی‌پوشان در فصل جدید کمک کند.