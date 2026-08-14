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کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

بخشی از صحبت‌های سقائیان، دیپلمات پیشین، درباره رویکرد کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای کاهش تنش و تعامل با ایران در پی تحولات منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سقائیان، دیپلمات سابق با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، راهبرد ادعایی محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را ناکارآمد دانست و تأکید کرد: ایران با برخورداری از مرزهای زمینی با ۱۵ همسایه، محاصره‌پذیر نیست.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه تنش در تنگه هرمز، کشورهای جنوبی خلیج‌فارس که اقتصادشان به صادرات نفت و گاز وابسته است، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

به گفته سقائیان، همسایگان جنوبی ایران با درک این واقعیت، برای جلوگیری از تشدید بحران پیام‌هایی با هدف کاهش تنش ارسال کرده‌اند.

او همچنین امارات را نمونه‌ای از تغییر رویکرد در منطقه دانست که با اتخاذ دیپلماسی فعال و گسترش تعامل با ایران، توانسته امنیت و منافع اقتصادی خود را بهتر حفظ کند.

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