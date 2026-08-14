باشگاه خبرنگاران جوان - سقائیان، دیپلمات سابق با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، راهبرد ادعایی محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را ناکارآمد دانست و تأکید کرد: ایران با برخورداری از مرزهای زمینی با ۱۵ همسایه، محاصره‌پذیر نیست.



وی افزود: در صورت بروز هرگونه تنش در تنگه هرمز، کشورهای جنوبی خلیج‌فارس که اقتصادشان به صادرات نفت و گاز وابسته است، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.



به گفته سقائیان، همسایگان جنوبی ایران با درک این واقعیت، برای جلوگیری از تشدید بحران پیام‌هایی با هدف کاهش تنش ارسال کرده‌اند.



او همچنین امارات را نمونه‌ای از تغییر رویکرد در منطقه دانست که با اتخاذ دیپلماسی فعال و گسترش تعامل با ایران، توانسته امنیت و منافع اقتصادی خود را بهتر حفظ کند.