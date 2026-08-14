باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز جمعه در گفتوگو با ناتالیای. بیکر، کاردار سفارت آمریکا در اسلامآباد، از ایالات متحده خواست تا یادداشت تفاهم (MoU) با ایران را اجرایی کند.
به گفته بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این دو درباره روابط دوجانبه بین واشنگتن و اسلامآباد و همچنین اوضاع منطقه گفتوگو کردند. دار بر اهمیت گفتوگو و دیپلماسی در حل بحران تأکید کرد. او همچنین بر تعهد پاکستان به صلح در عین دفاع از منافع ملی خود تأکید نمود.
این گفتوگو پس از آن انجام شد که آمریکا ادعا کرد ممکن است نیاز به ازسرگیری حملات هوایی علیه زیرساختهای گاز، نفت و برق ایران داشته باشد.
منبع: رویترز