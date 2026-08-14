اختصاص ۱۳۵ هزار صندلی طی ۲۴ ساعت برای بازگشت زائران از مشهد

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت: ۵ هزار و ۲۰ سرویس مسافری شامل؛ هزار و ۹۹۳ دستگاه اتوبوس در کنار ناوگان سواری کرایه و مینی بوس در بازه زمانی ذکر شده برای بازگشت زائران از مشهد به مقاصد مختلف کشور سرویس دهی کردهاند.
وی گفت: بیش از ۹۰ درصد از ۱۳۵ هزار صندلی اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه اختصاص یافته، برای بازگشت زائران پیاده بوده و بقیه مربوط به بازگشت مسافرانی است که با این ناوگان به مشهد مشرف شده بودند.
رئیس کمیته حملونقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوی اضافه کرد: پیشفروش بلیت به تمامی مقاصد مورد تقاضای زائران همچنان ادامه دارد و طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۲ هزار سرویس پیشفروش شده است که این ظرفیت نقش مهمی در مدیریت تقاضای سفر، تسهیل بازگشت و افزایش آرامش و رفاه زائران داشته است.
شهامت تأکید کرد: زائرانی که قصد بازگشت با ناوگان عمومی دارند، بلیت خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سپاس به نشانی «sepas.rmto.ir» و سایر سامانهها و درگاههای مجاز تهیه کنند و به مراجعه حضوری به پایانههای مسافربری ندارند.
وی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان از زائرانی که با خودروهای شخصی قصد بازگشت دارند خواست برنامه سفر خود را به گونهای تنظیم کنند که از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود.
رئیس کمیته حملونقل ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تأکید کرد: رانندگان باید در طول مسیر استراحت کافی داشته باشند و به هیچ عنوان در شرایط خستگی و خوابآلودگی رانندگی ادامه نکنند.
شهامت با اشاره به فعالیت شبانهروزی سامانه ۱۴۱ اظهار کرد: زائران و کاربران جادهای چه با خودروی شخصی و چه ناوگان عمومی در صورت بروز مشکل یا نیاز به دریافت اطلاعات درباره وضعیت راهها، شرایط ترافیکی و محدودیتهای جادهای میتوانند با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.