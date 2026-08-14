شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری دهه پایانی ماه صفر را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت شهادت جانسوز امام رضا (ع) و دهه پایانی ماه صفر مردم اقصی نقاط کشور با برگزاری دسته جات عزاداری و مراسم سوگواری به آستان مقدس امامان و ائمه اطهار ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

 

پخت و توزیع آش نذری توسط خادمین کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به مناسبت روز‌های پایانی ماه صفر - محمد طلوعیان

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری دسته عزاداری به مناسبت شهادت جانسوز حضرت امام رضا(ع) در شهرستان ماهدشت استان البرز - شکرالله رحمانی - محسن رحمانی

مراسم پایانی ماه صفر

مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع)

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم پایانی ماه صفر از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در مصلی امام خمینی (ره) با نوای مداح اهل بیت حاج سید علی شربیانی - شکرالله رحمانی - محسن رحمانی

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مراسم سوگواری در عصر شهادت امام رضا (ع)  شهر مشهد – سید شهاب مرتضوی

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برپایی موکب طریق الرضا(ع) در روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) - صادق شبانی 

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برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

برچسب ها: ماه صفر ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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