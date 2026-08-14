باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت شهادت جانسوز امام رضا (ع) و دهه پایانی ماه صفر مردم اقصی نقاط کشور با برگزاری دسته جات عزاداری و مراسم سوگواری به آستان مقدس امامان و ائمه اطهار ادای احترام کردند.
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پخت و توزیع آش نذری توسط خادمین کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر - محمد طلوعیان
برگزاری دسته عزاداری به مناسبت شهادت جانسوز حضرت امام رضا(ع) در شهرستان ماهدشت استان البرز - شکرالله رحمانی - محسن رحمانی
مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در مصلی امام خمینی (ره) با نوای مداح اهل بیت حاج سید علی شربیانی - شکرالله رحمانی - محسن رحمانی
مراسم سوگواری در عصر شهادت امام رضا (ع) شهر مشهد – سید شهاب مرتضوی
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