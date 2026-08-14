رقابت‌های سال ۱۴۰۵ لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران از فردا با برگزاری ۸ دیدار در شهر‌های مختلف استان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - گردونه فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران با حضور ۱۶ تیم از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۴ مردادماه در شهر‌های ساری، نکا، گلوگاه، شیرگاه، چمستان، جویبار، سرخرود و آمل به حرکت در می‌آید.

تیم‌های میران و پیروزی در شهرآورد هفته نخست لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران به مصاف هم می‌روند.

نبرد تیم‌های تازه وارد یونا نکا و ماشین سازی مازند صنعت ساری به میزبانی یونا نکا برگزار خواهد شد.‌ام کی ان گلوگاه در ورزشگاه شهید سینه سپهر از آبشار شیرگاه پذیرایی می‌کند.

شهرآورد سوادکوهی‌ها در زمین روستای اندارگلی شیرگاه بین تیم‌های وارش سوادکوه و آتیه سازان پل سفید برپا خواهد شد.

در رقابت نمایندگان غرب استان مازندران، ملی پوشان چمستان و رفاه ایزدشهر باهم رو‌به‌رو می‌شوند.

شهروند جویبار در یکی دیگر از بازی‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران مهمانی به نام سارینا چمستان را در پیش رو دارد.

در زمین شهیدان تقی زاده روستای ملاکلا، تیم ایفاسرام سرخرود از دریای بابلسر میزبانی می‌کند.

دیدار تیم‌های سپند آمل و کشاورز کریم کلا هم در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید چمران آمل برگزار خواهد شد.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
دانش فریدونکنار لیگ برتری شد
برتری مازندرانی‌ها در بازی رفت نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
۱۴ مرداد آغاز لیگ برتر فوتبال مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رودخانه تلار حال خوشی ندارد؛ تلفات مشکوک آبزیان
نجات دختر سه‌ساله از غرق‌شدگی در ساحل رامسر
محدودیت ترافیکی در محور‌های چالوس و هراز
بخشش پس از ۲۸ سال؛ زندانی محکوم به قصاص در مازندران آزاد شد
فردا آغاز لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران
غرق‌شدن جوان ۱۷ ساله در جویبار
اجرای گسترده طرح کنترل بیولوژیک در شالیزار‌های بابل
احیای روستازیستی، راهبرد پایداری تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در مازندران
آخرین اخبار
احیای روستازیستی، راهبرد پایداری تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در مازندران
نجات دختر سه‌ساله از غرق‌شدگی در ساحل رامسر
فردا آغاز لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران
اجرای گسترده طرح کنترل بیولوژیک در شالیزار‌های بابل
بخشش پس از ۲۸ سال؛ زندانی محکوم به قصاص در مازندران آزاد شد
غرق‌شدن جوان ۱۷ ساله در جویبار
محدودیت ترافیکی در محور‌های چالوس و هراز
رودخانه تلار حال خوشی ندارد؛ تلفات مشکوک آبزیان