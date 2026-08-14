تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران توانست با کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز افتخاری دیگر برای کشورمان در عرصه رقابت‌های علمی بین‌المللی رقم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌وهشتمین دوره المپیاد جهانی کامپیوتر (IOI ۲۰۲۶) از ۹ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار شد.

این رقابت معتبر جهانی با حضور دانش‌پژوهان برتر حوزه علوم کامپیوتر از بیش از ۹۷ کشور جهان برگزار شد و ۳۸۶ دانش‌آموز برای حضور در این دوره ثبت‌نام کرده بودند.

تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران نیز با چهار دانش‌پژوه در این رقابت جهانی حضور یافت و موفق شد با کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و یک دیپلم افتخار، افتخاری دیگر برای کشورمان در عرصه رقابت‌های علمی بین‌المللی رقم بزند.

اعضای تیم ملی ایران در این دوره عبارت بودند از:

حامد غفاری اقدس — مدال نقره جهانی

آرش استادشریف معمار — مدال نقره جهانی

محمد شایان — مدال برنز جهانی

بهامین شفقی — دیپلم افتخار

برچسب ها: المپیاد جهانی ، المپیاد دانش آموزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
آفرین
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