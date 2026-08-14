باشگاه خبرنگاران جوان -علی یوسفی، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی هفته اخیر ۴۳۹ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند، بیان کرد در جریان این بازرسیها، ۹۸ واحد صنفی فاقد پروانه کسب و همچنین واحدهای دارای تخلفاتی از جمله عدم پرداخت حق عضویت و عوارض شهرداری شناسایی شدند.
یوسفی افزود در این مدت، به ۸۶ گزارش و شکایت مردمی ثبتشده در سامانه «سیمبا» رسیدگی شد و ۵۲ فقره گزارش بازرسی نیز تنظیم و برای رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک با هدف ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، گفت در گشت مشترک بازرسان اتاق اصناف با پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیههای تعمیرکاران اتومبیل، کابینتسازان و مصنوعات فلزی، ۳۱ فقره اخطار پلمب و اخطار موضوع ماده ۲۷ قانون نظام صنفی صادر شد. همچنین، هفت واحد صنفی فاقد پروانه کسب نیز پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند.
یوسفی ادامه داد روند ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در هفته آینده نیز با همکاری اتحادیه تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی و اتحادیه تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین ادامه خواهد یافت.
وی همچنین به اجرای طرح تشدید بازرسی از فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای اشاره کرد و افزود نظارت بر عملکرد این واحدها با جدیت دنبال میشود و با هرگونه گرانفروشی کالاهای دارای قیمت قدیم، عرضه کالا با قیمتهای متفاوت و دو نرخی و دیگر تخلفات احتمالی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
یوسفی در ادامه، با ارائه گزارشی از وضعیت بازار اظهار کرد قیمت حبوبات بهدلیل قرار گرفتن در فصل برداشت و افزایش عرضه، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. در بازار گوشت، مرغ و تخممرغ نیز تغییر محسوسی در قیمتها مشاهده نمیشود. همچنین در سایر اقلام مواد غذایی، با توجه به کاهش تقاضا، ثبات قیمتها و در برخی موارد کاهش قیمت پیشبینی میشود.
وی در پایان تأکید کرد تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین و مقررات صنفی هستند و در صورت بیتوجهی به اخطارهای قانونی و استمرار تخلفات، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.
منبع:روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم