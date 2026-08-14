آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز جمعه اعلام کرد که یک نفتکش روز پنج‌شنبه در حین خروج از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز جمعه اعلام کرد که یک نفتکش روز پنج‌شنبه در حین «ترانزیت خروجی» از تنگه هرمز، مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت.

این آژانس در یک اخطار هشداردهنده اعلام کرد: «UKMTO از مقامات نظامی گزارش دریافت کرده است که یک نفتکش در حین انجام یک ترانزیت خروجی از تنگه هرمز، مورد اصابت یک وسیله پرنده بدون سرنشین (UAV) قرار گرفته است.»

این آژانس افزود: «کشتی دچار خسارت جزئی شد و خدمه به سلامت گزارش شده‌اند و هیچ اثر زیست‌محیطی نیز گزارش نشده است.»

این حادثه در ساعت ۱۵۵۲ به وقت جهانی (GMT) روز پنج‌شنبه گزارش شد، در حالی که هشدار روز جمعه صادر شد.

UKMTO نفتکش را شناسایی نکرد و اعلام نکرد که چه کسی مسئول این حمله است.

این آژانس اعلام کرد: «به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.»

تنگه هرمز در بحبوحه جنگ آمریکا و ایران شاهد تشدید تنش‌ها بوده است و علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک برای تحکیم تفاهم‌ها در مورد آزادی ناوبری از طریق این آبراه استراتژیک، نگرانی‌ها در مورد اختلال در کشتیرانی و تأمین انرژی جهانی را افزایش داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، حمله پهپادی
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