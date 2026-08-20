مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: تاکنون برنامه ریزی در خصوص توزیع شیر مدارس سال تحصیلی جدید صورت نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: مسئولان دولتی به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه ریزی مناسب، تخصیص بودجه و عدم تعهد به قراردادهای خود به توزیع شیر مدارس امیدوار نیستند.

به گفته وی، توزیع شیر مدارس یکی از راهکارهای ارتقای سرانه مصرف است که متاسفانه در سال های اخیر توجهی به آن نشده است.

ظفری ادامه داد: اعتبارات توزیع شیر مدارس بسته به میزان دفعات و مقاطع تحصیلی و قیمت آن مقطع شیر خام است، از این رو برآورد دقیقی نمی توان داشت. گفتنی است ۱۳ میلیون دانش آموز در کشور داریم که میزان تعیین بودجه آن به عوامل متعددی از جمله تعداد دانش آموزان و تعداد دفعات توزیع بستگی دارد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با توزیع شیر مدارس، سرانه مصرف لبنیات را ۵ درصد افزایش می دهد.