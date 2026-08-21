رئیس سازمان چای گفت: بنابر آمار ۳۰ درصد چای مورد نیاز در داخل تامین می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهانساز رئیس سازمان چای گفت: امسال پیش بینی می شود که مجموع بهای برگ سبز چای به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن برسد که از این میزان ۳۰ هزار تن چای خشک استحصال می شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد چای خشک در داخل تامین می شود، افزود: امکان دستیابی به ضریب خوداتکایی تولید چای در کشور وجود دارد چراکه قابلیت تولید چای بدلیل شرایط اقلیمی در استان های گیلان و مازندران وجود دارد که در صورت تامین منابع ظرف مدت زمان ۵ تا ۶ سال قابلیت تحقق وجود دارد.

جهان ساز ادامه داد: با افزایش تولید چای و دستیابی به خوداتکایی، ۱۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه مشکلی در تامین تولید چای نداریم، تصریح کرد: قیمت چای نسبت به ماه های اخیر نوسانی نداشته است به طوریکه هر کیلو چای ایرانی درب کارخانه ۳۰۰ تا یک میلیون تومان است که با احتساب سودهای منطقی به مصرف کننده عرضه می شود.

برچسب ها: تولید چای ، واردات چای ، قیمت چای
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