باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در منطقه وست‌میدلندز بریتانیا، چندین خانه را تخریب یا دچار آسیب کرد و ۴ نفر از جمله ۳ آتش‌نشان و یک کودک را راهی بیمارستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله‌های آتش در نزدیکی یک زمین گلف در شهر استوربریج، حدود ۱۶ هکتار از مراتع را دربر گرفت و با سرایت به مناطق جنگلی و خانه‌های اطراف، دست‌کم ۶ خانه را دچار آسیب کرد.

برای مهار آتش، حدود ۶۰ آتش‌نشان با ۱۲ خودروی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و ۶ نفر دیگر نیز به دلیل استنشاق دود تحت درمان قرار گرفتند.گسترش دود، شعله‌های آتش و سقوط درختان، موجب اختلال در برخی خدمات ریلی و بسته شدن شماری از جاده‌های منطقه شد.

تالار شهر استوربریج نیز برای اسکان موقت افرادی که مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، بازگشایی شد. آتش‌نشانی وست‌میدلندز اعلام کرد چندین نقطه آغاز برای آتش‌سوزی شناسایی شده و همزمانی آن با گرم‌ترین روز سال در بریتانیا، شرایط مهار آتش را دشوارتر کرده است.

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
young journalists club

آتش سوزی مهیب در مرکز بغداد + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم
۶۵۱

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
۴۵۱

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم
۳۶۹

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha