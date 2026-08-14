باشگاه خبرنگاران جوان - شعلههای آتش در نزدیکی یک زمین گلف در شهر استوربریج، حدود ۱۶ هکتار از مراتع را دربر گرفت و با سرایت به مناطق جنگلی و خانههای اطراف، دستکم ۶ خانه را دچار آسیب کرد.
برای مهار آتش، حدود ۶۰ آتشنشان با ۱۲ خودروی آتشنشانی به محل اعزام شدند و ۶ نفر دیگر نیز به دلیل استنشاق دود تحت درمان قرار گرفتند.گسترش دود، شعلههای آتش و سقوط درختان، موجب اختلال در برخی خدمات ریلی و بسته شدن شماری از جادههای منطقه شد.
تالار شهر استوربریج نیز برای اسکان موقت افرادی که مجبور به ترک خانههای خود شدهاند، بازگشایی شد. آتشنشانی وستمیدلندز اعلام کرد چندین نقطه آغاز برای آتشسوزی شناسایی شده و همزمانی آن با گرمترین روز سال در بریتانیا، شرایط مهار آتش را دشوارتر کرده است.