وزیر ورزش و جوانان درخصوص وضعیت ورزشگاه آزادی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه بازدید تمرینات ملی پوشان ووشو درخصوص وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: ورزشگاه آزادی سن زیادی دارد. مطالعاتی که از گذشته انجام شده بود، نشان می‌داد که باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

او ادامه داد: در فضا‌های محدود کار کردن بسیار سخت است. به جز سازه این ورزشگاه که باید بازطراحی می‌شد و شمع‌های کمکی زیادی احداث می‌شد، بر اساس ضوابط AFC باید فضا‌های پشتیبانی و VAR و موارد دیگر را ایجاد کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وضعیت چمن جدید ورزشگاه آزادی گفت: تقریبا اکثر موارد به اتمام رسیده است. موضوع مهم کشت چمن است. برای اینکه چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ مشخصات رایج در دنیا در شرایط خوبی باشد و سیستم‌های زهکشی و گرم کننده بروز باشد، اقدام کردیم. نوع خاک مهم بود و به همین خاطر با دقت بالا و میلی‌متری باید زمین را آماده کنیم و کار کشت چمن را انجام بدهیم.