باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از بازدید از اردوی ملی پوشان ووشو گفت: همه فدراسیونها در چارچوب یک برنامه ۲ ساله تلاش کردند بیشترین آمادگی را برای بازیهای آسیایی ناگویا داشته باشند. ️بنا است تا بانوان ما در رشتههای مختلف، درخشش ویژهتری در ناگویا داشته باشند.
او ادامه داد: ️ووشو نقش مهمی در مدالآوریها داشته و در این دوره انتظار بیشتری از ملیپوشان این رشته داریم. ️ما هر کاری را با برنامهریزی، عشق و رفتار بدون حاشیه انجام دهیم، خدا به کمک خواهد کرد تا دل مردم را شاد کنیم.
وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: خیلی خوشحالم که ووشو تمرینات منظمی داشته است و ما هم همهی حمایتهای لازم را صورت خواهیم داد.
او درباره بازدیدش از فدراسیون هاکی گفت: باید در رشته ورزشی هاکی تلاش بیشتری داشته باشیم و در حال حاضر شاهد اتفاقات خوبی نسبت به گذشته هستیم. در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان که با کشور پاکستان همجوار است باید هاکی رونق بیشتری پیدا کند.
دنیامالی در پایان گفت: ایران در هاکی سالنی شرایط نسبتا خوبی دارد ولی هاکی روی چمن مهمتر است و باید تلاش کنیم که در این رشته رشد بیشتری داشته باشیم.