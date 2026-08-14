باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) اظهار داشت: در بیش از ۱۶۰ روز مقاومت، خداوند عنایت‌های فراوانی شامل حال ملت ایران کرده است از جمله اینکه دشمن می‌خواست نظام جمهوری اسلامی را نابود کند، اما به فضل خدا نه‌تنها نتوانست نظام را از بین ببرد، بلکه ایران امروز به یک قدرت بزرگ در جهان تبدیل شده است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: دشمن می‌خواست ایران را به عصر حجر بازگرداند، اما امروز دنیا فهمیده است که خود دولت آمریکا از تمدن و دموکراسی چیزی نمی‌داند و در عمل، این آمریکاست که رفتار‌هایی متعلق به دوران گذشته از خود نشان می‌دهد.

آیت‌الله خاتمی با تاکید بر اینکه آمریکا می‌خواست توان موشکی ایران را از بین ببرد، اما نتوانست و همین توان موشکی بود که آمریکا را به ذلت کشاند و به فضل خدا، در آینده نیز خواهد کشاند، اظهار داشت: آمریکا در پی نابودی توان هسته‌ای ایران بود، اما خداوند «طبس ۲» را در اصفهان رقم زد و آمریکایی‌های جنایتکار، دست از پا درازتر، مجبور به فرار شدند. با این حال، توان هسته‌ای ایران همچنان باقی است و این توان، متکی بر دانش و تخصص دانشمندان هسته‌ای کشور است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: دشمن در پی تجزیه ایران و تبدیل آن به هفت کشور بود تا ایران یکپارچه باقی نماند؛ اما به فضل الهی، نه در این جنگ بیش از ۱۶۰ روزه، نه در جنگ ۱۲روزه و نه در جنگ هشت‌ساله، حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد و نخواهد شد.

آیت‌الله خاتمی گفت: آمریکا در پی ایجاد زمینه برای سلطه بر مردم ایران بود. عده‌ای نیز با خیال خام، چند تاج برای خود آماده کرده بودند؛ اما این آرزو‌ها تحقق نیافت و آنان با ذلت و خواری مأیوس شدند. همچنین دشمن در پی ایجاد تفرقه میان ملت ایران بود، اما به فضل خدا، روزبه‌روز بر وحدت و همدلی مردم افزوده شد.

وی اظهار کرد: رئیس ستاد مشترک آمریکا و مقام ارشد نیرو‌های نظامی این کشور، خواهان خروج فوری آمریکا از جنگ با ایران شد و اعلام کرد که نتیجه جنگ برخلاف اهداف آنان بوده است؛ جنگ را آغاز کردند، اما نتیجه معکوس گرفتند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه تاکید کرد: یکی از مسئولان نظامی نیز گفته بود که شمار زیادی از شناور‌های آمریکایی در منطقه حضور داشتند، اما امروز حتی یک شناور آمریکایی نیز در منطقه خلیج همیشه فارس باقی نمانده است.

بدر؛ نمونه‌ای از نصرت الهی در یک جنگ نابرابر



وی ادامه داد: آنچه پیامبر اکرم (ص) مأمور بود به مسلمانان بگوید این بود که موفقیت‌های جنگ را هیچ‌کس، هیچ جناح و هیچ گروهی به خودش نسبت ندهد و گرفتار «منم، منم» نشود؛ چراکه آنچه هست، از ذات مقدس ربوبی است.



امام جمعه موقت تهران با اشاره به آیه ۱۲ سوره انفال گفت: در جنگ بدر که نبردی نابرابر بود، خداوند به ملائکه وحی کرد که «أَنِّی مَعَکُمْ»؛ من با شما هستم. مسلمانان ۳۱۳ نفر بودند و دشمن حدود هزار نفر نیرو داشت و از تجهیزات و امکانات بیشتری برخوردار بود، اما خداوند مدد غیبی خود را شامل حال مؤمنان کرد.



آیت‌الله خاتمی افزود: خداوند در این آیه به مؤمنان دستور می‌دهد که مقاومت کنند و آنها را به ایستادگی تشویق می‌کند. در نهایت، در این جنگ نابرابر، کفار با برجای گذاشتن ۷۰ کشته، شکست خوردند و جنگ به پایان رسید.



وی با اشاره به آیه ۱۷ سوره انفال اظهار داشت: خداوند در این آیه اجازه نمی‌دهد مسلمانان پیروزی را به خود نسبت دهند و می‌فرماید: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ»؛ شما آنان را نکشتید، بلکه خداوند آنان را کشت و تو تیر نینداختی، آنگاه که انداختی، بلکه خداوند انداخت.



روایت خاک‌پاشی پیامبر (ص) در جنگ بدر



امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به روایتی از ابن‌عباس درباره جنگ بدر گفت: در روایتی آمده است که پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمود مقداری خاک به ایشان بدهد. امیرالمؤمنین (ع) نیز مشتی خاک به پیامبر (ص) داد و آن حضرت خاک را به سوی دشمن پاشید.



آیت‌الله خاتمی افزود: در روایت آمده است که این خاک به چشم دشمنان رفت و کسی از آنان نماند مگر اینکه بخشی از این خاک به چشم او اصابت کرد و در روایت دیگری آمده است که این خاک به دهان و بینی آنان نیز رسید.



وی تأکید کرد: اینها نشان می‌دهد که انسان نباید موفقیت‌ها را به خودش نسبت دهد؛ بلکه باید بداند آنچه در میدان به دست آمده، با عنایت و نصرت الهی حاصل شده است.



امام جمعه موقت تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: ممکن است بپرسید چرا این حرف‌ها را می‌زنم؛ دلیلش این است که در این بیش از ۱۶۰ روز مقاومت، خداوند عنایت‌های فراوانی به ما داشته است.



وی افزود: من ۹ مورد از این عنایت‌های الهی را نوشته‌ام که برای شما می‌خوانم، چراکه در خطبه دوم نیز حرف‌های فراوانی داریم.



دشمن به دنبال نابودی نظام بود، اما ناکام ماند



آیت‌الله خاتمی گفت: نخستین مورد این است که دشمن می‌خواست نظام را نابود کند، اما به فضل خدا نه تنها نتوانست نظام را نابود کند، بلکه امروز به یک ابرقدرت در جهان تبدیل شده‌ایم

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: دشمن می‌خواست ایران را به عصر حجر برگرداند، اما دنیا فهمید که خود دولت آمریکا عصر حجری است و اساساً دولت آمریکا چیزی از تمدن و دموکراسی نمی‌داند



توان هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست



آیت‌الله خاتمی در ادامه با اشاره به تلاش آمریکا برای نابودی توان هسته‌ای ایران اظهار داشت: آمریکا می‌خواست توان هسته‌ای ایران را از بین ببرد، اما خداوند طبس دیگری را در اصفهان پیش آورد و آمریکایی‌های جنایتکار دست از پا درازتر فرار کردند و توان هسته‌ای ما همچنان باقی است. توان هسته‌ای ما مربوط به دانشمندان و دانش هسته‌ای کشور است.



امام جمعه موقت تهران پنجمین مورد را تلاش دشمن برای تجزیه ایران عنوان کرد و گفت: آنها در پی تجزیه ایران به هفت کشور بودند تا ایران یکپارچه نباشد، اما به حمدالله نه در این جنگ بیش از ۱۶۰ روزه، نه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نه در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، یک وجب از خاک ایران کم نشد و کم نخواهد شد.



آیت‌الله خاتمی افزود: آمریکا در پی این بود که سیلی‌خورده‌های مردم ایران را بر مردم مسلط کند؛ بیچاره‌ها و بدبخت‌هایی که چند تاج برای خودشان آماده کرده بودند؛ «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه». اما با ذلت و خواری، اینها نیز مأیوس شدند.

منبع: صدا و سیما