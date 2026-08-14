باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز و به مناسبت هفته گرامیداشت صنایع کوچک و روز ملی حمایت از صنایع کوچک، با اشاره به افزایش توجه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های استان فارس در فضای پساجنگ اظهار کرد: در شرایط پساجنگ، شاهد رشد توجه و تمایل سرمایه‌گذاران، به‌ویژه فعالان اقتصادی و فارسی‌های مقیم کشور‌های حوزه خلیج فارس، برای سرمایه‌گذاری در استان هستیم. شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز تمام ظرفیت خود را برای معرفی توانمندی‌های استان و فراهم کردن بستر مناسب جهت جذب این سرمایه‌گذاران به کار گرفته است.

او از اجرای طرح شهرک صنفی شیراز نیز خبر داد و گفت: این شهرک در زمینی به مساحت حدود ۹۷ هکتار در حال پیگیری است و برای استقرار اصناف آلاینده و مزاحم شهری و همچنین صنوف تولیدی و توزیعی پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: ایجاد این شهرک ضمن ساماندهی فعالیت‌های صنفی و تولیدی، می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از استقرار مشاغل مزاحم در محدوده‌های شهری و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

برنهاد با اشاره به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد استان اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این واحد‌ها در حوزه تولید، ایجاد اشتغال پایدار، تأمین نیاز‌های مردم و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند.

او صنایع کوچک را «سنگر‌های تولید و اشتغال» توصیف کرد و گفت: استان فارس در حال حاضر دارای ۷۴ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که ۶۵ مورد از آنها به مرحله واگذاری رسیده‌اند. همچنین در تمامی شهرستان‌های استان دست‌کم یک شهرک یا ناحیه صنعتی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

برنهاد ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۷۵۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده و حدود ۳۸۰۰ واحد تولیدی، صنعتی، کارگاهی و صنفی به بهره‌برداری رسیده‌اند. فعالیت این واحد‌ها زمینه اشتغال پایدار بیش از ۳۹ هزار نفر را فراهم کرده است.

او با اشاره به جایگاه فارس در زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی گفت: استان فارس سال گذشته موفق به کسب عنوان برتر کشور در حوزه توسعه و تملک شهرک‌های صنعتی شد. این موفقیت نتیجه هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، مدیریت مؤثر استاندار فارس و همراهی مدیران ارشد استان بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد: توسعه صنعتی استان بدون همکاری مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و استمرار این همکاری و هم‌افزایی برای رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، از مهم‌ترین نیاز‌های امروز استان به شمار می‌رود.

برنهاد با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و جنگ رمضان دشمن آمریکایی ـ صهیونی اظهار کرد: در این شرایط، روند تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس متوقف نشد و صنعتگران، کارآفرینان و کارگران با تمام توان به فعالیت خود ادامه دادند.

او افزود: بسیاری از واحد‌های صنعتی، به‌ویژه واحد‌هایی که کالا‌ها و محصولات مورد نیاز مردم را تولید می‌کردند، فعالیت خود را حفظ کردند و حتی برخی واحد‌ها برای پاسخگویی به نیاز جامعه، تعداد شیفت‌های کاری خود را افزایش دادند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تقدیر از صنعتگران استان گفت: فعالان صنعتی فارس در روز‌های دشوار نشان دادند که در کنار جبهه نظامی و امنیتی، در جبهه اقتصادی نیز حضوری مؤثر دارند و با حفظ جریان تولید، در تأمین نیاز‌های مردم و ایجاد آرامش اقتصادی جامعه نقش‌آفرینی کردند.

او در ادامه با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار کرد: این شهرک مهم‌ترین قطب صنعتی و تولیدی استان فارس محسوب می‌شود و از نظر تعداد سرمایه‌گذاران، بالاترین تعداد سرمایه‌گذار را در میان شهرک‌های صنعتی کشور به خود اختصاص داده است.

برنهاد افزود: شهرک صنعتی بزرگ شیراز علاوه بر نقش قابل توجه در ایجاد اشتغال پایدار، سهم مهمی در تولید و تأمین کالا‌ها و محصولات مورد نیاز مردم دارد و تداوم فعالیت واحد‌های مستقر در این شهرک، در حفظ پایداری زنجیره تأمین و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، توسعه زیرساخت‌ها را یکی از پایه‌های اصلی توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد اشتغال دانست و گفت: بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها، امکان استقرار سرمایه‌گذاران و توسعه واحد‌های صنعتی وجود نخواهد داشت.

او تأکید کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی به تنهایی قادر به حل تمام مسائل زیرساختی نیست و توسعه صنعتی استان نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان است.

برنهاد ادامه داد: تأمین و توسعه آب، برق، گاز، راه، مخابرات و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، ارتباط مستقیمی با رشد تولید و اشتغال دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های خدمات‌رسان با رویکرد حمایت از تولید، در کنار صنعتگران و شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گیرند.

او با قدردانی از حمایت‌های دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های صنعتی هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده استان است؛ چراکه هر زیرساخت جدید، زمینه استقرار واحد‌های تازه، افزایش تولید و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

کسب رتبه‌های برتر در حوزه دانش‌بنیان و خوشه‌های صنعتی

برنهاد همچنین به دستاورد‌های فارس در حوزه صنایع دانش‌بنیان و توسعه خوشه‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: فن‌بازار منطقه‌ای فارس برای دومین سال پیاپی موفق به کسب مقام برتر کشور شده است. این موفقیت بیانگر تقویت رویکرد دانش‌بنیان در صنعت، توسعه فناوری و توجه جدی‌تر به نوآوری در بخش صنعتی استان است.

او افزود: فارس در حوزه خوشه‌های صنعتی نیز موفق به کسب مقام برتر کشور شده است؛ موفقیتی که می‌تواند امیدبخش و زمینه‌ساز توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع استان باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش ارزش افزوده، تقویت قدرت رقابت صنایع، کاهش خام‌فروشی، توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

برنهاد در تشریح برنامه‌های در دست اجرای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: یکی از سیاست‌های اصلی این مجموعه، حرکت به سمت ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی است و در همین چارچوب، مراحل تملک شهرک صنعتی تخصصی صنایع دستی شیراز به پایان رسیده و این طرح وارد مرحله اجرا شده است.

او خاطرنشان کرد: این شهرک که به عنوان نخستین شهرک تخصصی صنایع دستی کشور مطرح است، می‌تواند زمینه تجمیع، ساماندهی، توسعه، بازاریابی و صادرات صنایع دستی استان را فراهم کند و این ظرفیت فرهنگی را به یک ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌آفرین تبدیل سازد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از کارآفرینان و فعالان صنعتی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، به‌خصوص دستگاه‌های خدمات‌رسان، برای توسعه صنعتی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیاز داریم.

او افزود: سرمایه‌گذار زمانی با اطمینان وارد عرصه تولید می‌شود که اطمینان داشته باشد همه دستگاه‌ها در کنار او قرار دارند و برای رفع موانع، حل مشکلات و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید تلاش می‌کنند.

برنهاد گفت: آینده صنعتی فارس به همکاری، همدلی و تعامل همه بخش‌ها وابسته است و با تداوم این رویکرد می‌توان زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار را در استان فراهم کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: هر کارخانه‌ای که ساخته می‌شود، یک سنگر تولید است؛ هر کارگاهی که فعالیت خود را آغاز می‌کند، یک سنگر اشتغال به شمار می‌رود و هر کارآفرینی که در شرایط دشوار در میدان تولید باقی می‌ماند، یک مجاهد در جبهه اقتصادی کشور است.