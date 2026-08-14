باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور از اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن مواکب کشور با هدف ساماندهی و افزایش شفافیت فعالیت‌های آنها خبر داد و با اشاره به همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان عتبات عالیات در اجرای این طرح اظهار کرد: شناسنامه‌دار شدن مواکب با هدف ایجاد نظم بیشتر در فعالیت‌های آنها و شفاف‌سازی عملکردشان در ایام محرم و صفر در حال انجام است.

بابایی افزود: تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در سراسر کشور در این طرح شناسنامه‌دار شده‌اند و این روند می‌تواند زمینه ساماندهی بهتر فعالیت‌های مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران و عزاداران را فراهم کند.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در فرآیند شناسنامه‌دار شدن مواکب، فعالیت‌های اجرایی آنها و همچنین نحوه جمع‌آوری و مصرف نذورات ساماندهی می‌شود تا خدمات ارائه‌شده با نظم و شفافیت بیشتری در اختیار زائران قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مواکب در مناسبت‌های مذهبی نقش مهمی در خدمت‌رسانی به مردم و زائران دارند، خاطرنشان کرد: ساماندهی این ظرفیت می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت‌های آنها کمک کند.

بابایی با اشاره به بازدید خود از مواکب مسیر گرمسار به تهران، بر اهمیت تقویت خدمات‌رسانی در مسیر‌های پرتردد زائران تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و زائران از اولویت‌های دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

وی یادآور شد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ایام پیش‌رو، بخشی از ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران مسیر تهران ـ مشهد اختصاص داده است.

معاون قوه قضائیه، بیان کرد: در همین راستا، بیش از ۱۰ موکب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محور تهران ـ مشهد برپا شده است تا خدمات مورد نیاز زائران در زمینه اسکان و تغذیه ارائه شود؛ این مواکب با هدف تسهیل سفر زائران و فراهم کردن امکانات رفاهی مورد نیاز آنان در مسیر تهران ـ مشهد فعالیت می‌کنند و تلاش شده است خدمات اسکان و تغذیه به شکل مناسب در اختیار مسافران قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های مردمی در حوزه خدمت‌رسانی به زائران تأکید کرد و اظهار داشت: شناسنامه‌دار شدن مواکب می‌تواند به ایجاد ساختاری منسجم‌تر برای مدیریت فعالیت‌های آنها در مناسبت‌های مذهبی کمک کند.

بابایی افزود: همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان عتبات عالیات در این زمینه با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد مواکب و ساماندهی فرآیند‌های اجرایی و مالی آنها دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به خدمات مواکب مستقر در مسیر زائران گفت: فراهم کردن امکانات اسکان و تغذیه، به‌ویژه در مسیر‌های پرتردد، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل سفر و رفاه زائران داشته باشد.

منبع: ایرنا